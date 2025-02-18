「鞋全家福」默默屹立超過30年　鳳山店面6160萬轉手烘焙材料商

▲高雄鳳山全家福自由店去年轉手，成交價6160萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

連鎖鞋店「鞋全家福」成立至今已逾30年，大多在鬧區一開多年，有不少民眾疑惑為何能屹立不搖？根據實登，高雄鳳山全家福自由店去年轉手，成交價6160萬元，新買家為專營西點麵包烘培原料背景的自然人，專家表示，該店鄰近LALAPORT，可自用可收租先卡位。

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▲Google Maps顯示，該店2009年就已設立。（圖／翻攝自Google Maps）

「鞋全家福」品牌成立於1988年，第一家門市位於北投，1991年由「三商企業」收購，至今擴展至將近200家門市，最大特色是標榜「一次就能購足全家鞋」，門市遍地開花，連金門、澎湖都有，根據官網顯示，光是高雄就有22家門市，且都位於熱門商圈，就有在地人疑惑，明明很少看到客人進去逛，為何卻不會倒？

而鞋全家福自由店位於鳳山自由路，在地人回憶，在全家福鞋店從小買到大，起碼開店快30年。

▲「鞋全家福」最大特色是標榜「一次就能購足全家鞋」，門市遍地開花，根據官網顯示，光是高雄就有22家門市，且都位於熱門商圈。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登，該透天去年9月成交，地坪67.76坪、建坪109.76坪，屋齡44年，為地上2樓透天，總價6160萬元，新買家為具專營西點麵包烘焙原料背景的自然人。

據在地仲介透露，新買家看中的是租金收益，目前沒有自用的打算，預計將續租「鞋全家福」，預估月租金也有10~15萬元，若以投報率來看1.9~2.9%。

▲「LaLaport高雄」2026年完工啟用，周邊店面房價也跟著水漲船高。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯指出，自由路地價行情落在90~100萬元，該店成交價也算符合區域行情，尤其距離「LaLaport高雄」不遠，購物中心2026年完工啟用，周邊店面房價也跟著水漲船高，未來可自用、收租，以卡位的角度來看相當精準。





鞋全家福自由店小檔案 店名 鞋全家福自由店 位置 自由路 坪數 地坪67.76坪、建坪109.76坪 成交價 6160萬 買家 自然人 預估租金 10~15萬

▲鞋全家福自由店小檔案。（ETtoday製表）

鄭啟峯指出，該店為大型連鎖品牌，租期穩定，具一定租金效應，雖然有在地人好奇，每次去逛全家福都很少人，但也屹立不搖多年，鄭啟峯觀察，「全家福鞋店」以超高CP值聞名，尤其以平價的工作鞋、皮鞋等，深受消費者喜愛。店內特別設置MIT鞋款，提供台灣製造的高品質鞋款，每逢打折季，各大品牌鞋款下殺到骨折價，成為小資族搶購的好時機，也是一開多年的主因。

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