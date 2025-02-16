18歲少女「住進爸媽買的房」隱瞞身分收租賺錢　室友氣炸

▲女大生住在爸媽買給她的房子，找來2名室友收租賺錢。（示意圖／視覺中國）



記者詹雅婷／綜合報導

國外一名18歲女大生平時與2名室友同住，但其實這間房子是她父母買的，且其他2人支付的租金實際上都會回到她的手上。她起初選擇隱瞞，並未告訴其他人真相，直到其中一名室友拆開她的信件之後才被揭穿，3人大吵一架。

Newsweek報導，女大生宣稱她並非來自超級富豪家庭，但爸媽在她上大學的城市買了一間房子供她住，房子的所有人是她的父母。後來，她找了另外2名女室友薩沙（Sasha）與碧（Bea）同住，3人一起生活成為朋友，共同分攤帳單費用，但2名室友寄給她父母的房租最終都會以支票形式寄回到她手上。

女大生選擇隱瞞這一切，認為一講出來可能會讓3人關係變得奇怪，也不想讓室友們對她抱持其他不同看法。然而當她的信件被薩沙拆開之後，薩沙和碧這才驚覺原來一起住的人就是屋主女兒，且原來平時支付的租金都會進對方口袋。

隨後女大生才把一切都說出來，薩沙和碧感到非常生氣，「她們覺得我保守這個秘密是錯的，而且一開始讓她們付房租也是錯的」。但她也不甘示弱，抨擊薩沙不應該偷看她的信，「她們剛搬來的時候，我們還不是朋友，我想要找室友一起住的目的就是為了賺外快，所以我不明白為何要讓她們免費住」。

女大生後來在論壇Reddit發文談及此事，留言數衝破5000多則。有人認為，原PO收租金的決定並沒有錯，且室友們的立場站不住腳，這種情況並不代表她們可以免繳房租，但也稱原PO說謊是不對的，因為大家有權選擇要跟房東住或是跟普通室友住。

專家接受Newsweek訪問時提到，室友們仍應該支付租金，但原PO隱瞞的作法讓整個狀況變得不透明，造成後續問題，「隱瞞會讓她看起來像是做錯了些什麼，懷疑、不滿、缺乏信任隨之產生」，把一切都說明白會是最好的作法。但專家也稱薩沙打開原PO信件是錯誤行為，侵犯他人隱私。