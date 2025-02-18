頂新千金曾是住戶　敦南豪宅每月38萬租出「一查房東也是大咖」

▲敦南低調豪宅「敦南苑」10樓戶以每月38萬元出租。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

敦南低調豪宅「敦南苑」10樓戶以每月38萬元出租，等於每年要價456萬元，屋主與「中國糖果大王」徐福記家族有關。在地房仲表示，該豪宅當具有特殊性，除少見黃色梯間外觀設計，同時具有樹海景觀與巷內的低調寧靜。

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大安區豪宅「敦南苑」過去鮮少在媒體上曝光，近期實價揭露，10樓戶以每月38萬元出租，等於每年就要價456萬元，該戶含3車權狀183坪，平均單價約2076元。

經查謄本，屋主是在2014年購入，沒有實價登錄。有趣的是屋主身份，謄本顯示為「英屬維京群島商富古瑞有限公司」，該登記處同時還有「香港商徐記家族（私人）基金公司」、「徐福記食品有限公司」。

「徐福記」大有來頭，過去由徐家四兄弟徐鐠、徐乘、徐沆、徐梗在廣東東莞註冊成立，素有「中國糖果大王」之稱，過去還傳出是大安區豪宅「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」的首批買家，財力雄厚。

▲過去傳出，徐福記家族是「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」的首批買家。（圖／記者湯興漢攝）

住商不動產台北遠企加盟店東吳國源表示，「敦南苑」是相當具有特殊性的一棟豪宅，除少見黃色梯間外觀設計，座落敦化南路第一排的，但前面還有一片大公園退縮，同時具有樹海景觀與巷內的低調寧靜，在區域頗為少見。

「敦南苑」屋齡13年，規劃1層1戶，樓高16層只有16戶。攤開實登，過去僅14樓戶出現實登，每坪180萬元、總價2.85億元。14樓戶前屋主是頂新集團二董長女魏妙玲，2017年2月傳出開價3.75億元求售，最終在2018年以2.85億元售出。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，本次「敦南苑」出租的10樓戶是在2014年購入，當時為豪宅市場高點，估成交單價可能達200萬元，如今脱手未必能順利賣到此價碼，而富豪購置豪宅有時為求資產活化，也會進行出租。

租金方面，邱鼎峯觀察，大安區近1年豪宅租金單價落在1600~2700元，本次「敦南苑」10樓戶雖不知是否有含家電，但單價2076元看似也與實登行情差不多。

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