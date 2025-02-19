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台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場

▲ 台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

楠梓台積電P1廠即將於今年試產，帶動周邊房市熱度攀升。其中，距離台積電車程約10分鐘的「高大特區」，因擁有高規格的重劃規劃與完善的生活機能，成為南台灣房市關注焦點。區內環境綠意盎然，校園、公園與商圈相互輝映，營造出既宜居又富有未來感的都市生活。

▲▼台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼台積電產值提升帶動房市，而高大特區擁有捷運紫線、新台十七線等交通建設，進一步提升區域價值。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場。（圖／記者謝盛帆攝）

財經專家田大全表示，「台積電的產值與市場影響力持續增長，帶動區域房市發展，而高大特區正是受惠區之一。這裡擁有規劃中東西向的捷運紫線、南北向的新台十七線，未來交通建設完善，使得這個區域的價值不斷提升。」他也指出，房市發展的關鍵除了產業發展與交通規劃，環境品質與可負擔的購屋成本同樣是吸引購屋族的重要因素。

▲▼台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼財經專家田大全分析：楠梓台積電P1廠試產在即，帶動房市熱潮，高大特區憑藉優越區位、完善機能與綠意環境，成為南台灣宜居新焦點。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場。（圖／記者謝盛帆攝）

高大特區以大學城為發展核心，在台積電效應的帶動下，被譽為「台版史丹佛大學城」，猶如美國矽谷與史丹佛大學周邊的生活環境。田大全補充，「這裡不僅擁有完整的學區，如新規劃的明星小學『藍田國小』，還提供科技人才完善的生活機能與高品質住宅，適合科技菁英與其家庭長期居住。」當地街道寬敞整潔，擁有開闊的步行環境與親子友善的公共設施，整體生活質感相當高。

▲▼台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場。（圖／隆大建設提供）

▲▼隆大深耕高雄43年，致力打造優質住宅，鳳凰萃所在的高大特區擁有156公頃綠地的高綠覆率，距離藍田公園僅260米。（3D示意圖／隆大營建提供）

▲▼台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場。（圖／隆大建設提供）

位於高大特區的建案「隆大 鳳凰萃」，距離台積電高雄廠約15分鐘車程，規劃24-42坪，提供2至3房選擇，精準鎖定科技菁英的居住需求。專案經理李長隆表示，「隆大品牌深耕高雄43年，致力於打造優質住宅，鳳凰萃擁有高綠覆率，高大特區公園面積達156公頃，鄰近剛開幕的藍田公園，以及星巴克、藏壽司、寶雅等知名連鎖品牌進駐，提供完善的生活機能。」

▲▼台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼「隆大 鳳凰萃」座落高大特區，距離台積電高雄廠約15分鐘車程，規劃24-42坪、2至3房，精準滿足科技菁英居住需求。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場。（圖／記者謝盛帆攝）

此外，李長隆強調，「鳳凰萃的建築外觀設計結合『水舞蝶影』概念，象徵生命力與科技傳承，致力於為科技人才打造理想的居住環境。」他也指出，這個建案透過結合自然與科技的設計理念，希望提供一個舒適且能夠長期居住的理想住宅。

▲▼台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼「鳳凰萃」緊鄰新開幕的藍田公園與興建中的藍田國小，休閒、教育規劃完善。（圖／記者謝盛帆攝、高雄市政府）

▲▼台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場。（圖／翻攝高雄市政府官網）

隨著台積電效應的推動，楠梓高大特區已成為南台灣房市關注焦點，成功吸引眾多科技菁英目光，成為他們置產參考首選。當地舒適的居住環境，加上便捷的生活圈與未來發展潛力，使高大特區成為兼具機能性與投資價值的理想住居地。

▲▼台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼家樂福、星巴克、藏壽司、寶雅等品牌進駐高大特區，生活機能完善。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲ 鳳凰萃專案經理李長隆。（圖／記者謝盛帆攝）

【隆大 鳳凰萃】
人文科技宅 | 2-3房
預約專線：07-533-1888
官網介紹：https://pse.is/762bf7
接待中心：高雄市楠梓區援中路398號

關鍵字：台積電房市高大特區科技菁英隆大鳳凰萃

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