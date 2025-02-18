台南漏夜排隊案跌落神壇　次高樓完工價「比預售還便宜」

▲現在有前幾年台南漏夜排隊的預售案，完工後價格竟然比預售時還便宜，晚買省更多。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

之前全台房市買氣熱，引來央行出手祭出信用管制，近期出現有前幾年台南漏夜排隊的預售案，完工後價格竟比預售時還便宜，晚買省更多。專家認為，目前市場未釀賠售風潮，多為個案表現。

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前幾年房市買氣超熱，曾有台南熱門案，民眾為搶房，前一天公開前就帶著板凳頂著寒風到現場排隊，蔚為奇觀。熱門案各種抽籤、鎖房等現象，引來央行出手祭出第七波信用管制，買氣瞬間反轉。

有網友在PTT發文表示，幾年前投資客漏夜排隊搶購鬧上新聞的建案，現在完工了，引來不少網友紛紛回應，有網友透露，收到該案簡訊通知可賞屋，他直接拒絕。也有網友直言：「預售賣的比交屋還貴，笑死。」

據了解，網友口中的「交屋案」2021年開始預售，根據實登，預售階段共有201筆成交紀錄，均價為每坪33.8萬元，成交單價介於30.3~38.4萬元間，對照成屋後同樓層實登，像是次高樓交屋後32.9萬元成交價，2021年單價介於31~36萬元皆有，的確有部分戶別交屋價比預售價低。

▲台南在地仲介透露，屋主因為第二屋突然被限貸，自備款無法負擔5成，想平轉又遇到區域案量大，只好賠售20萬元出場。（示意圖／記者張雅雲攝）

此外，台南在地仲介透露，安南區也出現賠售案，屋主因為第二屋突然被限貸，自備款無法負擔5成，想平轉又遇到區域案量大，只好賠售20萬元出場，現在預售轉單的屋主，雖然想平轉下車，但2年前入手時，是相對房價高點，遇到多殺多，只能無奈小賠求解套。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，第七波信用管制後，不少手上2間以上，甚至滿手房子的投資客，會因為貸款成數減少，選擇先賣掉幾間或其中1間來降低自備款。

現階段整體房市買氣投資客仍觀望，自住剛性需求產品買氣陸續回籠，佘光宗說：「現階段會出現平轉或賠售的物件，主要是以投資客為主要買方的單一新案，也是個案為主，除自備款因素外，主要是為分散風險，尚未釀成賠售潮。」

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