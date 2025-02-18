ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中古屋議價率走升　新北成交天數倒減11.6天

▲▼高雄,租屋,看屋照,看屋,租賃,房租 。（圖／記者張雅雲攝）

▲今年以來，六都除了台中，房仲市場議價率普遍上升 。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

房仲觀察今年以來六都議價率普遍上升，其中議價率最高的是台南、桃園，低價區價格開始鬆動。不過成交委託天數部分，新北、桃園、高雄都呈現下降，其中又以新北下降最多，從67.5天下降到55.9天。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

住商機構觀察內部資料，比較六都成交天數、議價率變化。議價率方面，台南市達19.5%、桃園市18.2%名列前2名，六都除台中維持平盤，其餘五都議價率上揚。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，去年初六都議價率皆不到15%，可見當時賣方大多待價而沽，但今年初市場已進入冷靜期，以親民房價聞名的區域，價格開始鬆動，可見此波房市寒流，確實已將風向逐漸吹往買方。

徐佳馨表示：「本身具親民房價特性的台南市，若為早期賣方入手總價更低，因應房市冷靜期，議價率自然更大。」

桃園方面，她說：「主因為地區重劃區議題濃厚，更是建商推案重鎮，新案、成屋賣壓沉重，在市場寒冬之下，成交委託天數上揚，但本身同樣具有親民房價優勢，議價空間自然拉大。」

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲六都成交委託天數與議價率統計。（圖／住商統計）

至於成交委託天數，值得關注的是，新北、桃園、高雄都呈現下降，其中又以新北下降最多，從67.5天下降到55.9天，縮短了11.6天。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，在市場低迷的時候，成交委託天數下滑，最主要的原因會是，房仲新接體增加，價格比較屬於一次到位。而新北議價率上升到15.5%，上升不少，也可能是不少屋主願意讓價，使成交天數縮短。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

關鍵字：議價率委託成交天數房價住商不動產信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「鞋全家福」默默屹立超過30年　鳳山店面6160萬轉手烘焙材料商

連鎖鞋店「鞋全家福」成立至今已逾30年，大多在鬧區一開多年，有不少民眾疑惑為何能屹立不搖？根據實登，高雄鳳山全家福自由店去年轉手，成交價6160萬元，新買家為專營西點麵包烘培原料背景的自然人，專家表示，該店鄰近LALAPORT，可自用可收租先卡位。

3小時前

「最大燒肉園區」刺激商圈　南區最貴店面1個月秒殺

台南市南區中華西路一、二段，近期有全球最大燒肉園區碳佐麻里新興園區開幕，誠品生活百貨也將完工，而同樣鄰近南區設點的輕井澤集團，近期也選擇在此拓點，帶動南區崛起，信義房屋專家表示，連月租金近40萬元店面，在碳佐開幕後，都在1個月內迅速出租。

4小時前

中古屋議價率走升　新北成交天數倒減11.6天

房仲觀察今年以來六都議價率普遍上升，其中議價率最高的是台南、桃園，低價區價格開始鬆動。不過成交委託天數部分，新北、桃園、高雄都呈現下降，其中又以新北下降最多，從67.5天下降到55.9天。

4小時前

頂新千金曾是住戶　敦南豪宅每月38萬租出「一查房東也是大咖」

敦南低調豪宅「敦南苑」10樓戶以每月38萬元出租，等於每年要價456萬元，屋主與「中國糖果大王」徐福記家族有關。在地房仲表示，該豪宅當具有特殊性，除少見黃色梯間外觀設計，同時具有樹海景觀與巷內的低調寧靜。

5小時前

台中第一個商場BOT案動土　大里鐵皮舊市場華麗變身

台中大里區不僅人口突破21萬人，也將迎來新的商業地標，今（18）日「太子置地廣場－大里館」舉辦動土典禮，由統一集團旗下太子建設轉投資，總金額高達新臺幣5.6億元，預計2027年完工；席間，睽違5年未在台中推案的太子建設也透露14期新案，最快Q3開工。

5小時前

新光氣爆影響生計　業者自救求租「貴一點也沒關係」

新光三越台中中港店氣爆意外發生至今已第6天，何時營業看來遙遙無期，進駐業者包含精品、糕餅業者、保養品等，已經急尋大七期周邊店面，仲介業者透露，近來確實接到不少委託，業者需求為50坪以上使用空間，租期半年至一年、租金貴一點也沒關係。

7小時前

台南漏夜排隊案跌落神壇　次高樓完工價「比預售還便宜」

之前全台房市買氣熱，引來央行出手祭出信用管制，近期出現有前幾年台南漏夜排隊的預售案，完工後價格竟比預售時還便宜，晚買省更多。專家認為，目前市場未釀賠售風潮，多為個案表現。

8小時前

郭書瑤放話台中置產　全因好友911春風大力推薦

過去曾因管理費、包裹等問題與鄰居起爭議的藝人郭書瑤，日前出席台中不動產開發公會春酒，演出後她表達想要置產台中的高度意願，獲得台下熱情回應。對此，理事長王至亮大表歡迎：「台中氣候好、往來南北交通便利，很推薦瑤瑤來置產。」

9小時前

僅3人知道！帥過頭曝輝達新總部落腳關渡　勸世不必孝順兒女

語不驚人死不休的《豈有此呂》好朋友帥過頭又來了！今年房價會跌多少？有可能連跌10年？現在是出手好時機？投資客已跑光？問他就對了！他再噴金句勸世擁房者「不必孝順兒女」！因為你珍惜的老厝和老厝內的古物，在你死之後就會馬上被賤賣，不如老了就賣房換現金，轉投ETF好好自己過日子。

11小時前

新光三越氣爆櫃位出走求生　七期短期店租高

台中新光三越生氣爆封鎖，傳出店內許多櫃位已經開始找尋附近店家要繼續營業。

13小時前

【牙醫去玩雪be like】把雪堆成一排牙齒 還用心清理掉長歪的智齒XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台南漏夜排隊案跌落神壇　次高樓..

北港15公頃「擋人財路」地32..

少女住進爸媽買的房　隱瞞身分收..

百年風華謝幕！　路竹蘇家祖厝3..

幫兒買房竟過戶給未婚妻！2人分..

台版迪士尼他蓋的！　白手起家3..

台中第一個商場BOT案動土　大..

想當都市小農！　台南25筆農地..

全家擠2房1衛！母懷第7胎　長..

房客退租整間搬光！房東開門一看..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「鞋全家福」默默屹立超過30年..

「最大燒肉園區」刺激商圈　南區..

中古屋議價率走升　新北成交天數..

頂新千金曾是住戶　敦南豪宅每月..

台中第一個商場BOT案動土　大..

新光氣爆影響生計　業者自救求租..

台南漏夜排隊案跌落神壇　次高樓..

郭書瑤放話台中置產　全因好友9..

僅3人知道！帥過頭曝輝達新總部..

新光三越氣爆櫃位出走求生　七期..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366