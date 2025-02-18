中古屋議價率走升　新北成交天數倒減11.6天

▲今年以來，六都除了台中，房仲市場議價率普遍上升 。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

房仲觀察今年以來六都議價率普遍上升，其中議價率最高的是台南、桃園，低價區價格開始鬆動。不過成交委託天數部分，新北、桃園、高雄都呈現下降，其中又以新北下降最多，從67.5天下降到55.9天。

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住商機構觀察內部資料，比較六都成交天數、議價率變化。議價率方面，台南市達19.5%、桃園市18.2%名列前2名，六都除台中維持平盤，其餘五都議價率上揚。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，去年初六都議價率皆不到15%，可見當時賣方大多待價而沽，但今年初市場已進入冷靜期，以親民房價聞名的區域，價格開始鬆動，可見此波房市寒流，確實已將風向逐漸吹往買方。

徐佳馨表示：「本身具親民房價特性的台南市，若為早期賣方入手總價更低，因應房市冷靜期，議價率自然更大。」

桃園方面，她說：「主因為地區重劃區議題濃厚，更是建商推案重鎮，新案、成屋賣壓沉重，在市場寒冬之下，成交委託天數上揚，但本身同樣具有親民房價優勢，議價空間自然拉大。」

▲六都成交委託天數與議價率統計。（圖／住商統計）

至於成交委託天數，值得關注的是，新北、桃園、高雄都呈現下降，其中又以新北下降最多，從67.5天下降到55.9天，縮短了11.6天。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，在市場低迷的時候，成交委託天數下滑，最主要的原因會是，房仲新接體增加，價格比較屬於一次到位。而新北議價率上升到15.5%，上升不少，也可能是不少屋主願意讓價，使成交天數縮短。

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