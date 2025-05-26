攤商大排長龍一次買10份「全是房仲」　在地曝：都為了那張紙

▲房市景氣不明，為求生，房仲圈出現不少亂象，示意圖與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市景氣不明，為求生存，房仲圈出現不少亂象。除本刊日前調查的「網內互打」外。台中市竟有出現猛男裸上身、只穿泳衣賣房，還有房仲為簽委託，接受屋主開價5000元的條件，更有菜市場小攤突爆排隊奇景，也是為了一紙委託書。

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房市進入盤整期，不論是開發商還是房仲業者都叫苦連天，而第一線房仲人員受到的衝擊最快速、直接，近期台中市某菜市場一攤民間小吃業者，出現大排長龍的排隊人潮，據了解，排隊的幾乎都是房仲從業人員。

據悉，該攤主的朋友，因為手握多筆房源想要出售，不僅屋齡新、地點不錯，更是開價合理，吸引不少房仲急著想簽售房委託書，豈料，屋主說自己朋友在經營小吃業，要簽委託需先去消費10份，沒想到造成該攤商大排長龍。





▲近期房市狀況不佳，房仲為了一紙委託書，傳出接受屋主開價5000元的條件，更有菜市場小攤突爆排隊奇景，示意圖與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

爆料的房仲笑說：「這個還不錯，至少攤商東西好吃，吃不完還可以領卷寄貨，比較不好的是，最近有屋主知道房仲們急著簽委託的心態，一般物件（非專任委託）一件開價5000元，還是有人埋單。」

另外，面對最近北部房仲圈出現刪文潮、免責聲明，引發房仲之亂的事，記者聯繫到曾經被罰過6萬元的苦主，他表示：「這個很多年前就已經有過，2018年時，我當時受理一個租售並行的委託件，但只簽了租賃委託，租售同時上架，就遭到檢舉，後續地政局就以未簽訂委託契約即廣告，罰款6萬元，即便屋主後續願意簽售屋委託，也來不及了。」

面對目前市況以及亂象，該名房仲也透露：「從業這麼久以來，真的很少看到這樣『拼了』的現況，這一波政策、經濟與買盤限縮，也確實房仲業生存不易。」不過為了避免惡意不實檢舉，造成社會資源及行政成本浪費，地政局也說，如果檢舉人沒有真實姓名或附具體事證，將依規定不受理。

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