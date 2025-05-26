新竹帝寶旁驚見垃圾山　居民控棒球場同包商所為

▲看著生存一甲子的家園被棄置垃圾山，老黎（化名）控訴這就是大新竹海量開發、廢棄物管理不周惹的禍。（圖／CTWANT提供）

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大新竹是台灣少數人口紅利正成長的城市，近年更因台商洄游等因素房市爆大量，然而在大舉興建廠房、住宅之際，營建廢棄物去了哪裡？成了建商間「不能說的秘密」，更讓在地居民夜夜噩夢。

20日正是總統賴清德風光上任周年，當媒體焦點關注總統就職周年談論加強對美關係、國家經濟政策與核能發展時，經濟發展的陰影底下，新竹地區居民卻得面臨家園被垃圾淹沒、廢棄物毒瘤在鄉野擴散，苦不堪言。

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位處香山區與新竹縣寶山鄉交界，這裡「新竹帝寶」造鎮每坪近60萬元，吸引竹科人前仆後繼地聞風而來，第一期風光完銷年底可以交屋，2030就會全區入住，一旁「新竹市華德福實驗學校」更是吸引不少竹科媽媽趨之若鶩，指名讓孩子就讀，整座山頭機具進出是熱鬧異常，眼見在地發展，翻過榮景的另一面，山頭背後實在不忍卒睹。

▲不肖業者租用農地，先挖走沃土再回填廢棄物，土頭和土尾兩頭賺，近年大興土木、海量廢棄物產生的新竹地區尤為嚴重。圖為一處新竹縣濫倒廢棄物土地被查緝。（圖／資料照／CTWANT提供）

深居新竹市香山區60年的老黎（化名）帶著CTWant記者穿越車水馬龍的新竹茄苳景觀大道，一旁不起眼的泥土小徑卻詭異地充滿大車壓痕，老黎直指那裏面是別有故事，入口處還刻意鑿深形成了泥濘水窪，記者開著車子卻在這漥水坑裡卡住了，兩人索性下車直接步行上坡，沿路磚頭與木材混雜的廢物佈滿，走馬了約300公尺到達東香段420號目的地，眼前卻怵目驚心。

老黎說，這裡是三姓公溪的發源地，與百萬新竹人口生活用水息息相關，眼前近一公頃、深度約1米的垃圾山太駭人，在紅磚頭、輕隔間、甘蔗板、泡棉、混泥土中，夾雜了不少帆布、報紙、飲料瓶、衛生棉，遠眺卻是「華德福」美麗校園和大興土木的「新竹帝寶」，輝映之下顯得格外諷刺。

另一位居民說，當年這片山坡地開始有廢棄物時，正巧是華德福動工的時候，而華德福與新竹棒球場的承包商都是巨佳營造公司，棒球場內的廢棄土可能的來源也引發聯想，市府主管單位不能再忽視。

據內政部統計，2024年全台核發住宅類使用執照達13.8萬戶是近十年新高，2025年使照核發戶數更可能再爆天量，全台進入「交屋潮」時代，新竹縣更已多年榮登使用執照「非六都」最大面積縣市。一名知情人士向CTWant透露，新竹科學園區受惠台商回流等因素，近年仍持續勃發，即使美國關稅大戰仍不滅威風，包含寶山、香山等竹科「蛋白區」廠房、住宅是持續擴建。

▲新竹市政府強調，查緝垃圾山源頭不會妥協，過去有不良紀錄的廠商，市府也會加強查緝棄土流向。（圖／資料照／CTWANT提供）

然而，於此同時全國「營建剩餘土方」近十年成長75％，合法處理場胃納量根本不到一半，主管機關內政部還被監察院糾正，營建廢棄物的去向備受關注。在地一間建商高層透露，建設公司向銀行申請「土建融」貸款，並依照興建進度撥款時，銀行會派員查看工地垃圾狀況，業主為了不擔誤放款，只管清走廢棄物，但並不管受託業者將廢棄物運到哪去，而桃園、新竹、苗栗淺山丘陵地的「山坳」地形，就常被業者作為建築棄土的落腳處，「先倒先贏」接著再種竹子掩人耳目。

居民傳得沸沸揚揚，直指華德福承包商恐與這塊「垃圾山」有關之際，新竹市政府環保局廢棄物處理科科長賴衍臻表示，上述地段土地的廢棄物已依《廢棄物清理法》移送新竹地檢署偵辦，至於嫌疑人則暫予保密；華德福的承包商過去的確曾在新竹棒球場出包，市府正在盤點其歷年所承包的工程，也會追查其營建廢棄物流向。華德福承包商則說，對指控內容一無所悉。

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