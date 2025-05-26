餐飲孤島變熱區！　13期壽司大戰開打「都是旗艦店」

▲台中重劃區1年孤島變熱區，壽司大戰開打。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

南台中餐飲版圖再添話題熱度，2024年4月才迎來首家品牌餐飲「築間酸菜魚」，曾一度被戲稱為「餐飲孤島」，豈料短短1年時間，竟成為餐飲熱區，連路邊停車位都一位難求，專家認為，軌道經濟、人流匯聚、推案熱區都是原因。

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台中最新的「壽司郎」選址南屯文心南路、13期昌明段，預計8月完工登場；同樣來自日本、擁有逾50年歷史的「平祿壽司」也插旗13期永順路，目前正裝潢中，預計年底開幕。

▲南台中發展可期，主要是該區段鄰近捷運站，軌道經濟逐步發酵。（圖／記者陳筱惠攝）

加上早已進駐文心秀泰的「藏壽司」，3個來自日本的迴轉壽司品牌同步現身，等於集滿壽司控最愛，也宣告壽司大戰正式開打。「平祿壽司」近期在104人力銀行徵才資訊中曝光台中永順店店址，確認位於永順路、車程至豐樂公園僅約2分鐘，南台中儼然成為壽司迷的朝聖地圖。

▲「平祿壽司」近期在104人力銀行徵才資訊中曝光台中永順店店址。（圖／記者陳筱惠翻攝）

事實上，13期重劃區直到2024年4月才迎來首家品牌餐飲「築間酸菜魚」，曾一度被戲稱為「餐飲孤島」。不到一年，陸續迎來壽司郎、寶雅、滑雪教室、海鮮量販與異國料理品牌等旗艦店默默進駐街邊店，商業機能越來越強勁。實際走訪，過去可隨處停車的路邊，熱門時段已經一位難求。

據落地的餐飲業者表示：「南台中消費成長力道強勁，以街邊店來說，目前每年成長幅度超過2成，也代表市場對於餐飲業需求增加，加上周邊高級車業、建案陸續進駐，未來實質居住人口看俏。」

▲實際走訪，過去可隨處停車的路邊，熱門時段已經一位難求。（圖／記者陳筱惠攝）



實踐佳不動產經紀有限公司協理楊佳立指出：「13期重劃區與8期、單元四、單元五共享生活圈，漫步其中可以感受到公園、綠園道、人行步道超級密集，環境寬敞舒適，對餐飲品牌而言，這裡不僅有家庭與上班族穩定客源，更鄰近中山醫學大學，是難得兼具人口紅利與場域活力的地段。」



眼光精確、首插旗就傳捷報的築間餐飲集團公關長高林禎就說：「南台中發展可期，主要是該區段鄰近捷運站，包含南區大慶站、南屯豐樂公園站，我們觀察到，13期是台中眾多重劃區中發展比較快速的區域，包含建案增加，預計未來住宅人口增加，鄰近中山醫等，都會持續帶動消費力道。」

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