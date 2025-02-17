新北市今年首批社宅招租！　92戶抽籤時間曝

▲新北市4處新完工社宅啟動招租，圖為三重成功社宅(左)、五股成州2號社宅(右)外觀。（圖／新北住都中心）



記者董美琪／綜合報導

新北市日前正式公告114年首批社會住宅招租計劃，包括中和民樂、三重成功、三重五谷王2號、五股成州2號等四處新完工社宅，共計92戶，加上新店央北、土城員和、永和中正橋、板橋民權等四處遞補名單已用罄，辦理聯合招租。申請收件期間為114年2月12日至3月13日，資格審查後將於6月6日進行電腦抽籤。申請者可選擇現場親送或線上申請，有租屋需求的民眾請把握機會備妥資料提出申請。

新北住都中心指出，自114年1月1日起，新北市府為鼓勵生育、減輕養育子女家庭負擔並照顧育兒家庭居住需求，增加「育兒家庭申請優先戶保障措施」，此措施適用對象為育有2名以上未成年子女之社宅優先戶申請人，於社會住宅招租時，優先戶保障比例內匡列10%名額供育有2名以上未成年子女者。

新北住都中心副執行長林士森表示，此次社會住宅招租計劃的調整不僅是支持市民居住福利，更是提升城市整體居住品質的重要舉措。

新北住都中心說明，此次招租新店央北、土城員和、永和中正橋、板橋民權等4處社宅部份房型遞補名單已屆用罄或到期失效，因此預先開放申請遞補名單。目前尚無空房，後續視退租情形，依抽籤結果的輪候名單序位，由住都中心通知申請人備取遞補，符合申租資格的民眾請於期限內申辦。