百年風華謝幕！　路竹蘇家祖厝3100萬售出開拆

▲路竹蘇家百年祖厝位於路竹大社路，迄今已有110年以上歷史，去年售出後近期開始拆除。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

路竹蘇家百年祖厝位於路竹大社路，迄今已有110年以上歷史，第三落為2層樓開間式混合式樓，建築物有歇山頂、2樓陽台，在早期是大戶人家設計，去年售出後近期開始拆除，根據實登，去年以3100萬元售出，基地133坪，換算單價23.3萬元，新買家為璟瀚建設。

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▲《路竹藝文資訊調查》指出，古厝進深3落，前2落為傳統漢式三合院，第3落為2層樓的開間式混合式樓。（圖／記者張雅雲攝）

大部分人對路竹的印象，通常只知道有科學園區，根據高雄歷史博物館路竹展的《路竹藝文資訊調查》指出，路竹有不少聚落，大社以蘇姓為大宗。

蘇家古厝建於大正初年（1912年之後），迄今已有約110年歷史，古厝進深3落，前2落為傳統漢式三合院，第3落為2層樓的開間式混合式樓，建築物有歇山頂、2樓陽台，在早期是大戶人家設計。

▲蘇家古厝前2落三合院保存狀況相對不佳，仍為蘇姓家族持有。（圖／記者張雅雲攝）

實登顯示，第3落2024年6月成交，地坪133.67坪、建物未保存登記，成交價3100萬元，土地使用為商業區，建蔽率80%、容積率210%，換算單坪地價為23.2萬元。新買家為璟瀚建設，而前2落三合院保存狀況相對不佳，仍為蘇姓家族持有。

▲路竹有路竹科學園區，位於半導體產業S廊帶線上，具一定購屋需求。（圖／記者張雅雲攝）

而查詢該公司，位於高雄岡山區，電話號碼未公開，在地房仲透露，之後預計規劃華廈產品，近期開始拆除。不過在百年祖厝開始拆除後，不少民眾直呼可惜，引來高雄市政府文化局文資中心進行文化資產審議程序，目前已暫停施工。

東昶璟房仲企業業務經理吳凱文表示，路竹有路竹科學園區，位於半導體產業S廊帶線上，目前介於透天轉往華廈產品推案的轉型期，根據實登顯示，華廈案「京晏八期」成交價最高達已達31.8萬元，新透天開價都要2000萬元起跳，戶數也不多。

路竹蘇家古厝 位置 路竹大社路 屋齡 建於大正初年（1912年之後），迄今已有約110年歷史 坪數 地坪133.67坪 交易日期 2024年6月成交 成交價 3100萬 買家 璟瀚建設 現況 暫停拆除中

▲路竹蘇家古厝小檔案。（ETtoday製表）

區域地價落在20~30萬元，該筆交易也算符合行情，由於路竹缺乏新重劃區，目前區域大樓、華廈類預售案完全沒有供給，雖有就業機會，但民眾想買新屋大多只能轉往岡山，預估接下來推案主力區段將在施工中的97期重劃區，完工後將成推案熱區。

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