ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

百年風華謝幕！　路竹蘇家祖厝3100萬售出開拆

▲▼ 路竹,蘇家古厝 。（圖／記者張雅雲攝）

▲路竹蘇家百年祖厝位於路竹大社路，迄今已有110年以上歷史，去年售出後近期開始拆除。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

路竹蘇家百年祖厝位於路竹大社路，迄今已有110年以上歷史，第三落為2層樓開間式混合式樓，建築物有歇山頂、2樓陽台，在早期是大戶人家設計，去年售出後近期開始拆除，根據實登，去年以3100萬元售出，基地133坪，換算單價23.3萬元，新買家為璟瀚建設。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

▲▼ 路竹,蘇家古厝 。（圖／記者張雅雲攝）

▲《路竹藝文資訊調查》指出，古厝進深3落，前2落為傳統漢式三合院，第3落為2層樓的開間式混合式樓。（圖／記者張雅雲攝）

大部分人對路竹的印象，通常只知道有科學園區，根據高雄歷史博物館路竹展的《路竹藝文資訊調查》指出，路竹有不少聚落，大社以蘇姓為大宗。

蘇家古厝建於大正初年（1912年之後），迄今已有約110年歷史，古厝進深3落，前2落為傳統漢式三合院，第3落為2層樓的開間式混合式樓，建築物有歇山頂、2樓陽台，在早期是大戶人家設計。

▲▼ 路竹,蘇家古厝 。（圖／記者張雅雲攝）

▲蘇家古厝前2落三合院保存狀況相對不佳，仍為蘇姓家族持有。（圖／記者張雅雲攝）

實登顯示，第3落2024年6月成交，地坪133.67坪、建物未保存登記，成交價3100萬元，土地使用為商業區，建蔽率80%、容積率210%，換算單坪地價為23.2萬元。新買家為璟瀚建設，而前2落三合院保存狀況相對不佳，仍為蘇姓家族持有。

▲▼ 路科 。（圖／記者張雅雲攝）

▲路竹有路竹科學園區，位於半導體產業S廊帶線上，具一定購屋需求。（圖／記者張雅雲攝）

而查詢該公司，位於高雄岡山區，電話號碼未公開，在地房仲透露，之後預計規劃華廈產品，近期開始拆除。不過在百年祖厝開始拆除後，不少民眾直呼可惜，引來高雄市政府文化局文資中心進行文化資產審議程序，目前已暫停施工。

東昶璟房仲企業業務經理吳凱文表示，路竹有路竹科學園區，位於半導體產業S廊帶線上，目前介於透天轉往華廈產品推案的轉型期，根據實登顯示，華廈案「京晏八期」成交價最高達已達31.8萬元，新透天開價都要2000萬元起跳，戶數也不多。

  路竹蘇家古厝
位置 路竹大社路
屋齡 建於大正初年（1912年之後），迄今已有約110年歷史
坪數 地坪133.67坪
交易日期 2024年6月成交
成交價 3100萬
買家 璟瀚建設
現況 暫停拆除中

▲路竹蘇家古厝小檔案。（ETtoday製表）

區域地價落在20~30萬元，該筆交易也算符合行情，由於路竹缺乏新重劃區，目前區域大樓、華廈類預售案完全沒有供給，雖有就業機會，但民眾想買新屋大多只能轉往岡山，預估接下來推案主力區段將在施工中的97期重劃區，完工後將成推案熱區。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

關鍵字：路竹百年祖厝高雄拆除文化資產古厝路科

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

惡鄰長期製造巨大噪音！男提告求償精神撫慰金贏了　判賠金額曝光

台北市一名羅姓男子控訴，鄰居范姓男子於112年5月搬入社區5樓，入住後經常突然傳出巨大聲響，如桌椅摩擦地面、重物墜地等聲音，導致他經常在夜間睡眠中被驚醒，長期睡眠不足、精神力無法集中，身心痛苦異常，且多次反映、甚至報警仍未獲改善，因此提告范男，求償精神撫慰金20萬元。士林地院法官審酌後，認為羅男求償有據，判處范男應賠償10萬元。

24分鐘前

想當都市小農！　台南25筆農地公開標售 「分布地點一次看」

台南市政府地政局辦理25筆農地重劃區抵費地及零星集中土地公開標售，其中面積較大的3塊農地分別在鹽水區、柳營區和學甲區，土地面積逾300坪，相當有利於農耕使用。南市府表示，公告招標時間自2月13日開始至5月13日止，並訂於5月14日上午於台南市政府民治市政中心辦理開標作業。

1小時前

高鐵台鐵車程5分！台南「沙崙安居」社宅供580戶

位於台南市歸仁區的「沙崙安居」社會住宅已在12月16日決標，據了解在118年完工後可為當地提供580戶居住單元，該案交通便利鄰近高鐵、台鐵等大眾運輸，周邊還有Outlet、學校等，可以滿足民眾生活各種需求。

1小時前

幫兒買房竟過戶未婚妻！2人分手父母嚇壞　律師教1招：還能拿回

台灣很多父母會為孩子買房，作為孩子結婚的禮物，減輕孩子的負擔，但一不小心變成別人的，父母恐怕會昏倒。律師蘇家宏在臉書上分享案例，兒子訂婚後，卻私下過戶房產給未婚妻，最後2人吵架分手，房產變成外人的，蘇家宏表示，「幸好沒有結婚前，都可以拿得回來。」

1小時前

租屋處隔音太差！隔壁半夜傳來「幸福的聲音」　她求助：該怎麼講

如果租屋處的隔音差，實在難以好好休息！近日有網友發文透露，她在外租屋，雖然住隔壁的女生總是笑笑的、人很客氣，但每到半夜，她都會聽到「幸福的聲音」，讓她覺得很受不了，也實在不知道該怎麼開口，請對方控制音量。貼文曝光後，引發討論。

2小時前

【廣編】航空城雙星飯店正核心　「逸偉A+」開工動土大典

逸偉建設於2月15日吉時隆重舉辦「逸偉A+」開工動土儀式。逸偉建設表示，看好大園客運園區未來發展，以桃園國際機場為中心所擘劃兆元航空城計畫，占地逾4,500公頃，規劃六大智慧科技產業園區，是台灣史上規模最大開發案，未來將創造約20至30萬個就業機會，帶動周邊房市、產業蓬勃發展。

3小時前

北港15公頃「擋人財路」地32億賣出　台灣金聯拒透露買方

前台灣金聯董事長施俊吉口中「擋人財路」、「地方勢力長期覬覦」的北港15公頃土地標售案（原萬有紙廠），歷經了風風雨雨，在3次流標之後，於今（17日）宣布以32億元售出，買方是頗具工業區開發的開發商，未來將租售作為中小型企業或廠商使用。

3小時前

台中2友善首購區出爐　新舊屋均價每坪僅差1千元

近年台中房價持續上揚，不少人望屋興嘆，業者實價登錄資料，比較台中市近期各行政區新、舊案成交單價價差最高約5~6成，但后里區、梧棲區新舊屋單價價差僅1千元，2區又有建設、產業利多，成為最友善首購族的行政區。

3小時前

【廣編】「永慶不動產藝文團隊」來店就送星巴克飲料兌換券！

「免費咖啡？這不會是詐騙吧？」別懷疑！永慶不動產藝文團隊正式宣布， 現在只要親臨門市，就能免費領取咖啡兌換券，只要來，就有好咖啡喝！

5小時前

百年風華謝幕！　路竹蘇家祖厝3100萬售出開拆

路竹蘇家百年祖厝位於路竹大社路，迄今已有110年以上歷史，第三落為2層樓開間式混合式樓，建築物有歇山頂、2樓陽台，在早期是大戶人家設計，去年售出後近期開始拆除，根據實登，去年以3100萬元售出，基地133坪，換算單價23.3萬元，新買家為璟瀚建設。

5小時前

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台版迪士尼他蓋的！　白手起家3..

少女住進爸媽買的房　隱瞞身分收..

房客退租整間搬光！房東開門一看..

他豪擲6.4億買殯儀館第一排　..

全家擠2房1衛！母懷第7胎　長..

竹科工程師喊「10年噩夢」想回..

租屋想換鎖「房東嫌麻煩」　網曝..

買預售屋「只有客廳勉強及格」　..

裝修成本1坪5萬變10萬　業者..

全台5大人口淨遷入區出列　冠軍..

ETtoday房產雲

最新新聞more

惡鄰長期製造巨大噪音！男求償精..

想當都市小農！　台南25筆農地..

高鐵台鐵車程5分！台南「沙崙安..

幫兒買房竟過戶給未婚妻！2人分..

隔音太差！隔壁半夜傳來「幸福的..

航空城雙星飯店正核心　「逸偉A..

北港15公頃「擋人財路」地32..

台中2友善首購區出爐　新舊屋均..

來「永慶不動產藝文團隊」就送星..

百年風華謝幕！　路竹蘇家祖厝3..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366