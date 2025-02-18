台中第一個商場BOT案動土　大里鐵皮舊市場華麗變身

▲今（18）日「太子置地廣場－大里館」舉辦動土典禮。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中大里區不僅人口突破21萬人，也將迎來新的商業地標，今（18）日「太子置地廣場－大里館」舉辦動土典禮，新商場由統一集團旗下太子建設轉投資，總金額高達新臺幣5.6億元，預計2027年完工；席間，睽違5年未在台中推案的太子建設也透露14期新案，最快Q3開工。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！ 在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

「太子置地廣場－大里館」為台中第一個商場BOT案，台中市經發局說明，這座嶄新的商場以「大里之森」為設計理念，從建築外觀到內部空間皆融入大量綠意元素，營造出如公園般的購物環境，讓逛街成為一場愜意的都市森活體驗。

全案規劃地下3層、地上5層的商場，總建坪約3700坪，台中市府經發局長張峯源表示，本案選址於德芳路二段與永隆路交叉口，正是大里二期重劃區的交通樞紐，周邊商業機能成熟，緊鄰仁愛醫院、中興商圈，並匯聚3C賣場、速食連鎖店及各式餐飲品牌，展現強大的經濟發展潛力。

▲全案規劃地下3層、地上5層的商場，總建坪約3700坪。（圖／記者陳筱惠攝）

統一企業董事長辦公室協理張國光出席也表示：「看好台中人口穩定成長、消費力強勁，台中也是集團佈局的重點城市。『太子置地廣場-台中大里館』正式開工，也相當感謝里民熱情支持，目前還有在申請建照的『太子置地廣場-台中崇德館』預計今年會動工。」

而太子建設財務長暨發言人林俊良表示：「這次『太子置地廣場-台中大里館』目前還在招商中，會以一個前進社區的概念，主要以零售消費為主，以在地經營為目標。」

▲「太子置地廣場－大里館」為台中第一個商場BOT案，統一集團旗下太子建設還有「太子置地廣場－崇德館」將動工。（圖／記者陳筱惠攝）



而太子建設睽違5年未在中部推案，林俊良也說：「太子建設過去取得14期榮德段1273.2坪的土地，正在變更建照，預計最快Q3可以動工，將採取邊建邊售模式，至於價格則是看屆時行情景氣而定，目前尚未有明確價格。」

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！ 在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係