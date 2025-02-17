想當都市小農！　台南25筆農地公開標售 「分布地點一次看」

▲台南市政府辦理農地重劃區抵費地及零星集中土地開標。（圖／台南市地政局提供）

記者陳致平／綜合報導

台南市政府地政局辦理25筆農地重劃區抵費地及零星集中土地公開標售，其中面積較大的3塊農地分別在鹽水區、柳營區和學甲區，土地面積逾300坪，相當有利於農耕使用。南市府表示，公告招標時間自2月13日開始至5月13日止，並訂於5月14日上午於台南市政府民治市政中心辦理開標作業。

地政局長陳淑美表示，農地重劃後的土地具有臨路、灌排水便利、地勢平坦等優勢，有利於農耕使用，採現況標售，請承買人先行勘查。農牧用地標售底價每平方公尺510元至5100元不等，其中面積較大如鹽水區番子厝段2669地號（面積1,687平方公尺）、柳營區柳營段溫厝廍小段648-1地號（面積1,670平方公尺）及學甲區草坔段1138地號（面積1,103平方公尺）土地等3筆。

台南市府指出，符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者，可把握難得機會，歡迎有興趣投標且符合投標資格的民眾踴躍參與投標。

地政局進一步說明，有意投標民眾，請於標售公告之投標期間截止日前，以掛號寄達新營中山路郵局第33號信箱，屆時將在台南市政府民治市政中心南瀛大樓7樓會議室辦理開標作業。

25筆農地重劃區抵費地及零星集中土地公開標售分布地點：

1.學甲區西進段1913-1地號

2.學甲區草坔段1138地號

3.後壁區嘉田段36地號

4.後壁區嘉田段83地號

5.後壁區嘉田段188地號

6.柳營區大山段251地號

7.柳營區柳營段溫厝廍小段648-1地號

8.柳營區五軍營段1160-1地號

9.柳營區路東段1305地號

10.鹽水區孫厝寮段孫厝寮小段509-1地號

11.鹽水區岸南段866地號

12.鹽水區舊營段舊營小段906-1地號

13.鹽水區番子厝段2669地號

14.鹽水區番子厝段3306地號

15.鹽水區番子厝段3573-1地號

16.新營區太子宮段埤子底小段100-1地號

17.西港區劉厝段2143-1地號

18.西港區劉厝段1934地號

19.佳里區港墘段332地號

20.佳里區塭子內段2164地號

21.佳里區營頂段447地號

22.佳里區三協段481地號

23.佳里區子龍段1489地號

24.永康區國聖段82地號

25.安定區六塊寮段1880-1地號