北高3大科園中心點！高雄新市鎮軌道核心「達麗世界學」宜業宜居

▲科技人口紅利，帶動高雄新市鎮房市升溫，「達麗世界學」匯集產學路網樞紐利多，成為嶄新地標。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／高雄報導

隨著台積電、輝達、AMD等國際大廠陸續加碼投資，高雄已被視為繼竹科之後的台灣「第二矽盾」。今年初行政院拍板「大南方新矽谷」推動方案，將串聯南部半導體S廊帶，位於正核心的北高雄更成為高科技產業與人才的競逐之地。

▲高雄已被視為台灣「第二矽盾」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

「高雄從傳統重工業城市轉型為高科技城市，最具代表的還是因為台積電入駐。」房產專家徐佳馨分析，台積電通常會帶進一整個產業聚落，包括上下游，呈現共融狀態。市府預估，未來楠梓5座廠房將帶來8,000名就業人口，橋科則有約1.1萬人，龐大的高知識、高收入科技新貴進駐，對於區域發展的驅動更為強勢。

▲台積電積極在高雄擴廠。（圖／記者鄭遠龍攝）

北高雄以楠梓為核心，將形成科技城聚落，除了興建中、預計2026年完工的橋科，列為台積電擴廠備用地的白埔產業園區也逐漸成形。三大科學園區動能齊發，帶來人口紅利，區域房市隨之升溫，尤其位處三大園區中心點的「高雄新市鎮」最受矚目。

▲房產專家徐佳馨。（圖／記者鄭遠龍攝）

房產專家徐佳馨指出，高雄新市鎮屬於「國家級」重劃區，不僅街廓整齊、綠地多，更享有一般重劃區所沒有的「三稅減免」優惠，包括房屋稅、地價稅首年都免稅。此外，交通方面也極具優勢，目前已有捷運紅線青埔站，未來還有捷運紫線通過；而針對科技人重視的雙語教育，北部知名的「康橋國際學校」南部唯一校區將坐落於此，讓科二代就近享有優質學區，從幼稚園到高中部，甚至出國規劃都能在地完成。

▲高雄新市鎮屬「國家級」重劃區，街廓整齊、綠地多。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技新貴相繼移入，自住需求強勁，高雄新市鎮房價迅速竄升，也吸引北部置產客目光。看好區域發展前景，上市品牌達麗建設，精選軌道核心打造「達麗世界學」，匯集產學路網樞紐利多，成為嶄新地標。

▲捷運紅線青埔站已通車。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

「『達麗世界學』坐落於三大科學園區的正核心」，專案經理楊晁昀表示，包括台積電楠梓高雄廠、橋頭科學園區，以及規劃中的白埔產業園區，車程都約10分鐘，步行600米可達紅線捷運青埔站，周邊還有近95公頃的高雄都會公園。在學區部分，除了高雄市政府新設的高科實中已開始招生，康橋國際學校也將在青埔站旁設立高雄校區，兩者皆在5分鐘生活圈範圍。

▲▼「達麗世界學」坐落於三大科學園區的正核心。（圖／記者鄭遠龍攝）

楊晁昀進一步指出，「達麗世界學」基地面積約1,800坪，擁有三面臨路條件，地上24層、地下4層，單層8戶3梯，主打25~44坪、2至4房產品，地下室則規劃全平面車位。近期購屋客層，多為科技業工程師或教育相關從業人員等首購、換屋族。

▲康橋國際學校將在青埔站旁設立高雄校區。（圖／記者鄭遠龍攝）

科技產業紅利發酵，交通建設逐步完善，又有明星學校加持，宜業也宜居，高雄新市鎮潛力爆發，從眾多重劃區中脫穎而出，已是房市新亮點。

《 達麗世界學 》

國際級新市鎮｜橋新特區｜捷運600M

預約專線： 07-612-3888

建案官網：https://reurl.cc/p9Nybe

接待中心：高雄市橋頭區經武路120號