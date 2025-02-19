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北高3大科園中心點！高雄新市鎮軌道核心「達麗世界學」宜業宜居

▲科技人口紅利，帶動高雄新市鎮房市升溫，「達麗世界學」匯集產學路網樞紐利多，成為嶄新地標。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／高雄報導

隨著台積電、輝達、AMD等國際大廠陸續加碼投資，高雄已被視為繼竹科之後的台灣「第二矽盾」。今年初行政院拍板「大南方新矽谷」推動方案，將串聯南部半導體S廊帶，位於正核心的北高雄更成為高科技產業與人才的競逐之地。

▲北高3大科園中心點！高雄新市鎮 軌道核心「達麗世界學」宜業宜居▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲高雄已被視為台灣「第二矽盾」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

「高雄從傳統重工業城市轉型為高科技城市，最具代表的還是因為台積電入駐。」房產專家徐佳馨分析，台積電通常會帶進一整個產業聚落，包括上下游，呈現共融狀態。市府預估，未來楠梓5座廠房將帶來8,000名就業人口，橋科則有約1.1萬人，龐大的高知識、高收入科技新貴進駐，對於區域發展的驅動更為強勢。

▲北高3大科園中心點！高雄新市鎮 軌道核心「達麗世界學」宜業宜居▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台積電積極在高雄擴廠。（圖／記者鄭遠龍攝）

北高雄以楠梓為核心，將形成科技城聚落，除了興建中、預計2026年完工的橋科，列為台積電擴廠備用地的白埔產業園區也逐漸成形。三大科學園區動能齊發，帶來人口紅利，區域房市隨之升溫，尤其位處三大園區中心點的「高雄新市鎮」最受矚目。

▲北高3大科園中心點！高雄新市鎮 軌道核心「達麗世界學」宜業宜居▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲房產專家徐佳馨。（圖／記者鄭遠龍攝）

房產專家徐佳馨指出，高雄新市鎮屬於「國家級」重劃區，不僅街廓整齊、綠地多，更享有一般重劃區所沒有的「三稅減免」優惠，包括房屋稅、地價稅首年都免稅。此外，交通方面也極具優勢，目前已有捷運紅線青埔站，未來還有捷運紫線通過；而針對科技人重視的雙語教育，北部知名的「康橋國際學校」南部唯一校區將坐落於此，讓科二代就近享有優質學區，從幼稚園到高中部，甚至出國規劃都能在地完成。

▲北高3大科園中心點！高雄新市鎮 軌道核心「達麗世界學」宜業宜居▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲高雄新市鎮屬「國家級」重劃區，街廓整齊、綠地多。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技新貴相繼移入，自住需求強勁，高雄新市鎮房價迅速竄升，也吸引北部置產客目光。看好區域發展前景，上市品牌達麗建設，精選軌道核心打造「達麗世界學」，匯集產學路網樞紐利多，成為嶄新地標。

▲北高3大科園中心點！高雄新市鎮 軌道核心「達麗世界學」宜業宜居▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲捷運紅線青埔站已通車。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

「『達麗世界學』坐落於三大科學園區的正核心」，專案經理楊晁昀表示，包括台積電楠梓高雄廠、橋頭科學園區，以及規劃中的白埔產業園區，車程都約10分鐘，步行600米可達紅線捷運青埔站，周邊還有近95公頃的高雄都會公園。在學區部分，除了高雄市政府新設的高科實中已開始招生，康橋國際學校也將在青埔站旁設立高雄校區，兩者皆在5分鐘生活圈範圍。

▲北高3大科園中心點！高雄新市鎮 軌道核心「達麗世界學」宜業宜居▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼「達麗世界學」坐落於三大科學園區的正核心。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲北高3大科園中心點！高雄新市鎮 軌道核心「達麗世界學」宜業宜居▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

楊晁昀進一步指出，「達麗世界學」基地面積約1,800坪，擁有三面臨路條件，地上24層、地下4層，單層8戶3梯，主打25~44坪、2至4房產品，地下室則規劃全平面車位。近期購屋客層，多為科技業工程師或教育相關從業人員等首購、換屋族。

▲北高3大科園中心點！高雄新市鎮 軌道核心「達麗世界學」宜業宜居▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲康橋國際學校將在青埔站旁設立高雄校區。（圖／記者鄭遠龍攝）

科技產業紅利發酵，交通建設逐步完善，又有明星學校加持，宜業也宜居，高雄新市鎮潛力爆發，從眾多重劃區中脫穎而出，已是房市新亮點。

《 達麗世界學 》
國際級新市鎮｜橋新特區｜捷運600M
預約專線： 07-612-3888
建案官網：https://reurl.cc/p9Nybe
接待中心：高雄市橋頭區經武路120號

關鍵字：高雄科技城房市高雄新市鎮楠梓橋科達麗建設達麗世界學台積電首購換屋置產

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