「最大燒肉園區」刺激商圈　南區最貴店面1個月秒殺

▲台南市南區中華西路一、二段沿線，近期有全球最大燒肉園區碳佐麻里新興園區開幕，誠品生活百貨也將完工。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南市南區中華西路一、二段沿線，近期有全球最大燒肉園區碳佐麻里新興園區開幕，誠品生活百貨也將完工，而同樣鄰近南區設點的輕井澤集團，近期也選擇在此拓點，帶動南區崛起，信義房屋專家表示，連月租金近40萬元店面，在碳佐開幕後，都在1個月內迅速出租。

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信義房屋台南民生店協理張榮表示，南區中華西路一帶過去鄰近安平工業區，商圈店面多為汽車業，商業活動並不特別熱絡，空地多做為停車場使用，去年12月全球最大燒肉園區「碳佐麻里新興園區」正式開幕後，加上誠品生活百貨即將完工，以及輕井澤集團選擇在此拓點，吸引大型餐飲百貨集團群聚，成為區域發展指標。

張榮觀察，以一般店面建坪300坪的月租近40萬元店面為例，以往待租期間約3~4個月，碳佐麻里新興園區開幕後，大型店面流通天數變短，1個月就能迅速租出，店面需求相當活躍。

根據實登，以總價來看，該店也創有史以來南區店面最貴租金紀錄，在地仲介透露，新承租方為 「車之輪汽車百貨O2O車用網購」，瞄準當地人口進駐後的車用百貨需求。而該區店面以透天為主，單坪租金落在1000元上下，該區透天地坪多為25~30坪，整棟租金約2.5~3萬元。

▲碳佐麻里周邊的新建路、新興路國宅與公寓，住宅買氣已升溫，房價已陸續漲起來等。（圖／記者張雅雲攝）

商圈活絡也帶動周邊住宅詢問度，住商不動產水交社富喆加盟店東許名震表示，碳佐麻里周邊的新建路、新興路國宅與公寓，因該區域發展較早、屋齡高，國宅屋齡約為30年，單價20~25萬之間，而40年公寓單價則12~19萬之間，住宅買氣已升溫，房價已陸續漲起來等。



許名震表示，這兩年隨著大型餐飲和連鎖品牌的持續進駐，商圈熱度跟購屋人潮有受益持續提升，未來人口紅利可望持續發酵，進一步帶動附近店面租金與房價上漲。

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