26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修　地產秘密客曝超猛存錢術

▲12年前，《地產秘密客》Ting在新竹買房，權狀31坪，總價600多萬元。（圖／《地產秘密客》提供）

記者項瀚／台北報導

年輕人買房好難？最新一集《地產詹哥老實說》邀請《地產秘密客》Ting、Sam，分享各自如何存到第一桶金、如何買下人生第一間房、並面對之後艱困的養房人生。此外，面對買房、租房之間的抉擇，她倆也分享自己的看法，給年輕人建議。

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小時候到處搬家，從小就想買一間自己的房的Ting分享：「畢業後第一份工作在電視台，每月只有2.5萬元，得支付生活開銷、孝親費等等，很難從存到錢，之後啟動跳槽計畫，因為跳槽，比起在同一公司慢慢加薪來得更快，當時跳到報社，薪水多了1倍。」

換了工作後，Ting說：「為了想買房，晚上兼差接案、假日主持活動，算下來每月有6~7萬元，當時就與工程師男友合資買房，他出2/3、我出1/3，買在新竹竹北，12年前含車權狀31坪，總價600多萬元。」

Ting說：「當時因為梭哈積蓄買房，沒有錢裝潢，所以自己發包工班，天花板只包部分管線，買Ikea傢俱，含冷氣全部弄下來僅35萬元。」

孝順的Ting還給媽媽買了一間房，正當交屋，要開始要繳房貸時，面臨公司經營下波。Ting說：「這也是出來創業的原因，當時老搭檔Sam還在報社，分一半的薪水讓我生活，非常感動。」

▲《地產秘密客》Ting（左）與Sam分享買房故事。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

接著換北漂族Sam分享：「我也是從小就立志買房，大學畢業隔天就去上班，月薪只有2萬2，接著到報社也只有近3萬元，前期就是硬存，每月存1/2薪水，存了5年還完學貸、存到100萬元，接著就開始投資，在33歲買了預售屋，當時那重劃區還在開發初期，也算是買到地板價。」

面對房貸壓力，Sam說：「我看得很開，預留半年的警急預備金，只要開銷燒到這筆錢，賣房就好，但提醒一定要預留這筆錢，不然房子急售也賣不到好價錢。」

▲《地產秘密客》Ting在33歲時買下人生第一間房。（圖／《地產秘密客》提供）

買與租之間，如何選擇？Sam表示，這沒有標準答案，但自己覺得在老的時候，有一間房很不錯，畢竟現在社會對老年租屋不甚友善，另外繳過的房貸還是自己的，老年人也可以房養老。

不過，Sam也補充，當然有些投資高手不買房，但那是因為他們有底氣，買年獲利金額完全可以cover過租金、房價漲幅，隨時要進場都行。