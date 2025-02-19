ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修　地產秘密客曝超猛存錢術

▲▼ 。（圖／地產秘密客提供）

▲12年前，《地產秘密客》Ting在新竹買房，權狀31坪，總價600多萬元。（圖／《地產秘密客》提供）

記者項瀚／台北報導

年輕人買房好難？最新一集《地產詹哥老實說》邀請《地產秘密客》Ting、Sam，分享各自如何存到第一桶金、如何買下人生第一間房、並面對之後艱困的養房人生。此外，面對買房、租房之間的抉擇，她倆也分享自己的看法，給年輕人建議。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，分享如何買下人生第一間房。

小時候到處搬家，從小就想買一間自己的房的Ting分享：「畢業後第一份工作在電視台，每月只有2.5萬元，得支付生活開銷、孝親費等等，很難從存到錢，之後啟動跳槽計畫，因為跳槽，比起在同一公司慢慢加薪來得更快，當時跳到報社，薪水多了1倍。」

換了工作後，Ting說：「為了想買房，晚上兼差接案、假日主持活動，算下來每月有6~7萬元，當時就與工程師男友合資買房，他出2/3、我出1/3，買在新竹竹北，12年前含車權狀31坪，總價600多萬元。」

Ting說：「當時因為梭哈積蓄買房，沒有錢裝潢，所以自己發包工班，天花板只包部分管線，買Ikea傢俱，含冷氣全部弄下來僅35萬元。」

孝順的Ting還給媽媽買了一間房，正當交屋，要開始要繳房貸時，面臨公司經營下波。Ting說：「這也是出來創業的原因，當時老搭檔Sam還在報社，分一半的薪水讓我生活，非常感動。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲《地產秘密客》Ting（左）與Sam分享買房故事。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

接著換北漂族Sam分享：「我也是從小就立志買房，大學畢業隔天就去上班，月薪只有2萬2，接著到報社也只有近3萬元，前期就是硬存，每月存1/2薪水，存了5年還完學貸、存到100萬元，接著就開始投資，在33歲買了預售屋，當時那重劃區還在開發初期，也算是買到地板價。」

面對房貸壓力，Sam說：「我看得很開，預留半年的警急預備金，只要開銷燒到這筆錢，賣房就好，但提醒一定要預留這筆錢，不然房子急售也賣不到好價錢。」

▲▼ 。（圖／地產秘密客提供）

▲《地產秘密客》Ting在33歲時買下人生第一間房。（圖／《地產秘密客》提供）

買與租之間，如何選擇？Sam表示，這沒有標準答案，但自己覺得在老的時候，有一間房很不錯，畢竟現在社會對老年租屋不甚友善，另外繳過的房貸還是自己的，老年人也可以房養老。

不過，Sam也補充，當然有些投資高手不買房，但那是因為他們有底氣，買年獲利金額完全可以cover過租金、房價漲幅，隨時要進場都行。

►專家說溜嘴「新青安該OUT」？　帥過頭再噴：投資客全體寄望房價大跌 

►金蛇年房市預言「沒有好消息？」　帥過頭：碰都不要碰

►台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係 

關鍵字：地產秘密客小資女買房靠爸存錢地產詹哥老實說

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

輝達研發中心設點亞灣　指標建商搶蓋新A辦

北高受台積上下游廠商進駐影響，商辦大缺貨，南高也有輝達（NVIDIA）、鴻海、AMD等國際大廠在亞灣設立研發中心，帶動商辦需求，專家指出，南高商辦多超過30年，之後陸續有多棟新商辦投入市場，不受限貸影響，單坪租金可到1500元，不少置產族詢問。

1小時前

26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修　地產秘密客曝超猛存錢術

年輕人買房好難？最新一集《地產詹哥老實說》邀請《地產秘密客》Ting、Sam，分析各自是如何存到第一桶金、如何買下人生第一間房、如何面對之後艱困的養房人生。此外，面對買房、租房之間的抉擇，她倆也分享自己的看法，給年輕人建議。

2小時前

「陶朱隱園」宣布正式開賣　單價估300萬元起

信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」完工多年，過去傳出每坪售價高達600萬元，但實際售價、銷售狀況一直讓外界霧裡看花。今（19日）中華工程表示，「陶朱隱園」已以符合市場行情的價格進入市場銷售。

2小時前

台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場

楠梓台積電P1廠即將於今年試產，帶動周邊房市熱度攀升。其中，距離台積電車程約10分鐘的「高大特區」，因擁有高規格的重劃規劃與完善的生活機能，成為南台灣房市關注焦點。區內環境綠意盎然，校園、公園與商圈相互輝映，營造出既宜居又富有未來感的都市生活。

3小時前

北高3大科園中心點！高雄新市鎮軌道核心「達麗世界學」宜業宜居

科技新貴相繼移入，自住需求強勁，高雄新市鎮房價迅速竄升，也吸引北部置產客目光。看好區域發展前景，上市品牌達麗建設，精選軌道核心打造「達麗世界學」，匯集產學路網樞紐利多，成為嶄新地標。

3小時前

「鞋全家福」默默屹立超過30年　鳳山店面6160萬轉手烘焙材料商

連鎖鞋店「鞋全家福」成立至今已逾30年，大多在鬧區一開多年，有不少民眾疑惑為何能屹立不搖？根據實登，高雄鳳山全家福自由店去年轉手，成交價6160萬元，新買家為專營西點麵包烘培原料背景的自然人，專家表示，該店鄰近LALAPORT，可自用可收租先卡位。

20小時前

「最大燒肉園區」刺激商圈　南區最貴店面1個月秒殺

台南市南區中華西路一、二段，近期有全球最大燒肉園區碳佐麻里新興園區開幕，誠品生活百貨也將完工，而同樣鄰近南區設點的輕井澤集團，近期也選擇在此拓點，帶動南區崛起，信義房屋專家表示，連月租金近40萬元店面，在碳佐開幕後，都在1個月內迅速出租。

21小時前

中古屋議價率走升　新北成交天數倒減11.6天

房仲觀察今年以來六都議價率普遍上升，其中議價率最高的是台南、桃園，低價區價格開始鬆動。不過成交委託天數部分，新北、桃園、高雄都呈現下降，其中又以新北下降最多，從67.5天下降到55.9天。

22小時前

頂新千金曾是住戶　敦南豪宅每月38萬租出「一查房東也是大咖」

敦南低調豪宅「敦南苑」10樓戶以每月38萬元出租，等於每年要價456萬元，屋主與「中國糖果大王」徐福記家族有關。在地房仲表示，該豪宅當具有特殊性，除少見黃色梯間外觀設計，同時具有樹海景觀與巷內的低調寧靜。

22小時前

台中第一個商場BOT案動土　大里鐵皮舊市場華麗變身

台中大里區不僅人口突破21萬人，也將迎來新的商業地標，今（18）日「太子置地廣場－大里館」舉辦動土典禮，由統一集團旗下太子建設轉投資，總金額高達新臺幣5.6億元，預計2027年完工；席間，睽違5年未在台中推案的太子建設也透露14期新案，最快Q3開工。

23小時前

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「陶朱隱園」宣布正式開賣　單價..

台南漏夜排隊案跌落神壇　次高樓..

台版迪士尼他蓋的！　白手起家3..

百年風華謝幕！　路竹蘇家祖厝3..

想當都市小農！　台南25筆農地..

北港15公頃「擋人財路」地32..

台中第一個商場BOT案動土　大..

新北今年首波社宅招租　92戶抽..

少女住進爸媽買的房　隱瞞身分收..

台南人的天龍國！　在地揭「買房..

ETtoday房產雲

最新新聞more

輝達研發中心設點亞灣　指標建商..

26歲梭哈積蓄買房、30萬完成..

「陶朱隱園」宣布正式開賣　單價..

台版「史丹佛大學城」科技菁英理..

高雄新市鎮軌道核心　宜業宜居

「鞋全家福」默默屹立超過30年..

「最大燒肉園區」刺激商圈　南區..

中古屋議價率走升　新北成交天數..

頂新千金曾是住戶　敦南豪宅每月..

台中第一個商場BOT案動土　大..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366