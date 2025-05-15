ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

千坪基地睽違10年再現！　台中大雅迎來超罕住宅鉅作

▲▼ 大雅匯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大雅市區開發時間早，主要幹道中清路更是市區往返海線的必經之路。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中總人口數已經突破286.6萬人，且自2003年7月28日中部科學園區開放廠商進駐後，人口磁吸力更是呈現大爆發，近年隨著中科台積電擴廠效應、台中捷運規劃齊發、台中國際機場擴建等利多消息，過去被低估的大雅區，隨著產業、交通、貿易匯聚，將成為房市中的獨角獸。

台中大雅過去經常被購屋人忽略，在房市大多頭時不常出現在媒體版面，這得歸咎於大雅區人口密度高、開發成熟、新建地取得困難度高，根據實價登錄資料揭露，大雅區每年平均新推案成交僅落在150~200戶之間，除了2021年因有大樓案讓整體戶數增加外，幾乎可說是建商沙漠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但這代表沒有需求嗎？從人口數量來看，截至2025年1月大雅區人口來到9.5萬人，相較10年前的9.2萬人，仍是台中市人口流入區，平均每年有約250個家庭入籍大雅，但新屋供給量缺口卻逐年增加。

▲▼ 大雅匯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲被水湳、中科、機場包圍的大雅區，將迎來超罕住宅鉅作。（圖／業者提供）

在地業者，一言九鼎專案陳柏諺表示：「大雅市區開發時間較早、商業活動發達，區域鄰近中科以及清泉崗機場，主要幹道中清路更是市區往返海線的必經之路之一，可輕鬆上國道1號交流道，或上台74線，唯獨市區可開發建地稀少，常有新案價格跳空的現象。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

實際觀察預售屋與中古屋房價，10年來大雅區房價漲幅，不論預售、中古屋皆超越60%，而這波漲勢未歇，區域最新預售案已經又出現叩關6字頭新案，而大雅除了建地稀有，上一次出現千坪基地的個案已經是10年前，老話說得好，10年磨一劍，坤聯發建設最新預售案「坤聯發大雅匯」，基地位於雅環路上，基地面積廣達1041坪，成為大雅區10年來最大純住宅開發案。

放大「坤聯發大雅匯」的基地，恰好被水湳、中科、台中國際機場三大最重要的發展包圍，除了位處核心，值得一提的是，未來還有捷運橘線加持，搶在利多發酵前「大雅」被內行認定為「新·新富特區」。

▲▼ 大雅匯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲坤聯發建設最新預售案「坤聯發大雅匯」，基地面積廣達1041坪，成為大雅區10年來最大純住宅開發案。（圖／業者提供）

「坤聯發大雅匯」全案規劃122戶住家，0店面，且規劃純自住均值約37坪、3房產品，更特別的是，「坤聯發大雅匯」不僅是10年來大基地案，樓高更是超高大樓規劃22層，也是近年來稀有的地標型建物，更是區域少有的宜居建築，三項稀有規劃，也讓新案成為近期熱度最高的個案之一。

▲▼ 大雅匯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「坤聯發大雅匯」除了是大雅稀有超高大樓外，也是宜居建築指標。（圖／業者提供）

據悉坤聯發建設在10週年大關之際，將以代表作心態規劃，攜手永豐建築師事務所、天坊公設、上森景觀、長新建築結構，超高樓層必須結構外審等豪宅規格，而有趣的是坤聯發建設儼然已成為中科科技業專屬建商，繼「福星匯」、「中科匯」等個案出現大量科技買盤後，「坤聯發大雅匯」更精準以高規格打造菁英社區。

陳柏諺表示：「新案對位台中科學園區，10分鐘對位水湳、中科、20分鐘到台中機場，『坤聯發大雅匯』周邊生活機能已經十分完善，社區規劃退縮花園、實用性公設、頂級建材，滿足大雅區首購、換屋族的期待。」

關鍵字：大雅區房市坤聯發台中科技業宜居中科水湳核心大雅匯大雅預售案10週年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

一家四口出國3周　返回發現「陌生男在家狂開趴」97萬財物失竊

澳洲一名男子近來一家四口到尼泊爾探親3周，然而旅程結束後回到家中，發現家裡竟然住著不認識的人，一名陌生男子坐在沙發上看電視、抽大麻、吃披薩，家中價值約5萬澳元（約台幣97萬元）的財物遭失竊。

10分鐘前

比丘尼遭詐騙！誤信靈骨塔投資　4棟透天慘淪法拍

台中一名王姓比丘尼多年誠心學佛，多年來四處籌措佛堂用地的物件，卻誤信詐騙集團的話術，不僅把名下4間連棟透天抵押，將抵押拿到的4800萬元投入買進「靈骨塔」，結果血本無歸，讓價值近億元的4間連棟透天進入法拍程序。

12分鐘前

老公寓租屋奇景！北市20坪無窗2房吸引逾50人搶看「宛如特賣會」

台北市大同區一棟屋齡超過50年的三層老舊公寓，近日出現罕見賞屋潮。該棟位於平陽街46號的2樓出租物件，雖為無對外窗、約20坪、兩房一廳的格局，租金29,000元，條件並不優，但因地點佳、交通便利，竟吸引超過50人排隊賞屋，現場畫面如同商場特賣。

1小時前

接待中心手骨粗！一次簽10年約租農16店面　總租金上看7432萬

高雄農16原本就是房市蛋黃區，更因為富邦人壽BOT案加值房市，話題性十足。近期租賃實登公布，農16特區樓店時隔4年，出現月租金60萬元店租新高價，該店坪數約335坪，換算單價1800元。信義房屋專家表示，高總價租金仰賴特定業種支撐。

1小時前

租金0元！恐怖房東招租「限女、學生亦可」：有親密關係免做家事

租屋詐騙時時有，這樣的房東你見過嗎？近日網友貼出一則591租屋內容，標題寫著「女單人房租金0元，詳內容」，看似好康卻暗藏玄機，眼尖民眾發現去年1月該房東就曾因租屋上新聞，還邀媒體去他家參觀，如今7旬老翁捲土重來，宣稱「屋主年老善良，無不良習性，電梯大樓住家有雅房一間，欲免費給合於條件的住客」，內容還寫著「如果有親密關係，家事工作則非必要」，令人看了不寒而慄。

3小時前

從921等到現在！　信義區千坪海砂社區終開拆

信義區永吉路一棟海砂大樓圍起鷹架，引發熱議，在地人直呼：「從921等到現在，終於要都更了」。經查該樓屋齡僅39年，但在921隔年就被列為海砂屋，由昇陽建設都更整合，未來將改建為24層大樓。

3小時前

立委爆新青安分行季配額僅4件　財長急喊「沒有直接下令」

新版青年安心成家（新青安）房貸承作、撥款件數急凍，立委賴惠員今（15）日爆料指公股行庫分行單季只能配到4千萬，相當於分行1季只能做4件金額約千萬元的房貸授信，財長莊翠雲說：「沒有，財政部沒有直接下令」會再了解行庫新青安授信狀況。

4小時前

烏日高鐵特區驚現跳水價！　5年新古屋社區1字頭成交

烏日高鐵特區近期驚傳房價重挫訊息。實登揭露，烏日區新成屋案單價相較高點下滑50%，引發市場高度關注。專家指出，這波跌勢出現有幾個特點，包含地點位於74環外、社區量體大、過去為暴漲區機率大。

4小時前

皇普獲利創新高　逆勢「提早推案」因應不景氣

皇普（2628）去年營收、獲利創新高，今年則將進入史上最大交屋潮，法人估4案合計總銷破200億元。面對房市不景氣，董事長蘇永平表示，公司以「提早推案」因應，拉長銷售期，新推案仍希望在使照拿到前去化。

5小時前

千坪基地睽違10年再現！　台中大雅迎來超罕住宅鉅作

台中總人口數已經突破286.6萬人，且自2003年7月28日中部科學園區開放廠商進駐後，人口磁吸力更是呈現大爆發，近年隨著中科台積電擴廠效應、台中捷運規劃齊發、台中國際機場擴建等利多消息，過去被低估的大雅區，隨著產業、交通、貿易匯聚，將成為房市中的獨角獸。

8小時前

陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光　戴帽、口罩低頭進入分局

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

每坪少13萬！7組人搶燒炭凶宅..

淡海美麗新廣場全數解約！影城也..

租金0元！恐怖房東招租「有親密..

每坪11萬！　85大樓旁熱門社..

「民間都更王」5.42億收五金..

蟬聯3年！台南人「最想居住區域..

千坪基地睽違10年再現！　台中..

老公寓租屋奇景！北市20坪無窗..

樓上鄰居漏水拒修理　害她被迫搬..

新莊「無牆」老公寓權狀剩8坪　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

男出國3周　返回發現「陌生人在..

比丘尼遭詐騙！誤信靈骨塔投資　..

老公寓租屋奇景！北市20坪無窗..

接待中心手骨粗！一次簽10年約..

租金0元！恐怖房東招租「有親密..

從921等到現在！　信義區千坪..

立委爆新青安分行季配額僅4件　..

烏日高鐵特區驚現跳水價！　5年..

皇普獲利創新高　逆勢「提早推案..

千坪基地睽違10年再現！　台中..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366