千坪基地睽違10年再現！　台中大雅迎來超罕住宅鉅作

▲大雅市區開發時間早，主要幹道中清路更是市區往返海線的必經之路。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中總人口數已經突破286.6萬人，且自2003年7月28日中部科學園區開放廠商進駐後，人口磁吸力更是呈現大爆發，近年隨著中科台積電擴廠效應、台中捷運規劃齊發、台中國際機場擴建等利多消息，過去被低估的大雅區，隨著產業、交通、貿易匯聚，將成為房市中的獨角獸。

台中大雅過去經常被購屋人忽略，在房市大多頭時不常出現在媒體版面，這得歸咎於大雅區人口密度高、開發成熟、新建地取得困難度高，根據實價登錄資料揭露，大雅區每年平均新推案成交僅落在150~200戶之間，除了2021年因有大樓案讓整體戶數增加外，幾乎可說是建商沙漠。

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但這代表沒有需求嗎？從人口數量來看，截至2025年1月大雅區人口來到9.5萬人，相較10年前的9.2萬人，仍是台中市人口流入區，平均每年有約250個家庭入籍大雅，但新屋供給量缺口卻逐年增加。





▲被水湳、中科、機場包圍的大雅區，將迎來超罕住宅鉅作。（圖／業者提供）

在地業者，一言九鼎專案陳柏諺表示：「大雅市區開發時間較早、商業活動發達，區域鄰近中科以及清泉崗機場，主要幹道中清路更是市區往返海線的必經之路之一，可輕鬆上國道1號交流道，或上台74線，唯獨市區可開發建地稀少，常有新案價格跳空的現象。」

實際觀察預售屋與中古屋房價，10年來大雅區房價漲幅，不論預售、中古屋皆超越60%，而這波漲勢未歇，區域最新預售案已經又出現叩關6字頭新案，而大雅除了建地稀有，上一次出現千坪基地的個案已經是10年前，老話說得好，10年磨一劍，坤聯發建設最新預售案「坤聯發大雅匯」，基地位於雅環路上，基地面積廣達1041坪，成為大雅區10年來最大純住宅開發案。

放大「坤聯發大雅匯」的基地，恰好被水湳、中科、台中國際機場三大最重要的發展包圍，除了位處核心，值得一提的是，未來還有捷運橘線加持，搶在利多發酵前「大雅」被內行認定為「新·新富特區」。

▲坤聯發建設最新預售案「坤聯發大雅匯」，基地面積廣達1041坪，成為大雅區10年來最大純住宅開發案。（圖／業者提供）

「坤聯發大雅匯」全案規劃122戶住家，0店面，且規劃純自住均值約37坪、3房產品，更特別的是，「坤聯發大雅匯」不僅是10年來大基地案，樓高更是超高大樓規劃22層，也是近年來稀有的地標型建物，更是區域少有的宜居建築，三項稀有規劃，也讓新案成為近期熱度最高的個案之一。

▲「坤聯發大雅匯」除了是大雅稀有超高大樓外，也是宜居建築指標。（圖／業者提供）

據悉坤聯發建設在10週年大關之際，將以代表作心態規劃，攜手永豐建築師事務所、天坊公設、上森景觀、長新建築結構，超高樓層必須結構外審等豪宅規格，而有趣的是坤聯發建設儼然已成為中科科技業專屬建商，繼「福星匯」、「中科匯」等個案出現大量科技買盤後，「坤聯發大雅匯」更精準以高規格打造菁英社區。

陳柏諺表示：「新案對位台中科學園區，10分鐘對位水湳、中科、20分鐘到台中機場，『坤聯發大雅匯』周邊生活機能已經十分完善，社區規劃退縮花園、實用性公設、頂級建材，滿足大雅區首購、換屋族的期待。」