彈性付款方案再起！　專家：除月還款還有3成本要算

▲建商為了爭取市場出手意願，在總價可控的中小坪數產品中，付款設計已成為決勝關鍵之一。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在高利率與貸款條件持續收緊的市場氛圍下，近期台灣房市掀起一波「付款條件操作潮」。為搶攻自住與置產族群，不少建商紛紛調整銷售策略，以低自備、長期分期等彈性機制，爭取市場出手意願。尤其在總價可控的中小坪數產品中，付款設計已成為決勝關鍵之一。

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以興富發集團為例，旗下多數建案採用低首付、分期付款等靈活方案，以「輕鬆入主、門檻友善」策略切入市場。其中近期推出的微型商辦產品，由於主打小坪數、總價相對親民，再加上市場正處於資金緊縮期，反而成為意外受關注的案型之一。

代銷業者表示：「這類產品雖不適合所有買方，但對於想分散資產或擁有租賃規劃的置產族群，確實具備一定吸引力。」

▲不少強調低首付的建案，其實本質仍屬高槓桿導向操作。（圖／記者陳筱惠攝）

同樣採取彈性付款操作的，還包括富宇建設在北屯推出的「原上琚」，主打「8年彈性付款」的創新機制，讓買方能更靈活調度資金，有效減輕短期財務壓力，吸引不少首購族關注。

另位於文心南路上的「和瑞文心樂章」，產品規劃包含約25坪的2房、與36坪的3房戶型，銷售面則訴求10%簽約款搭配工程期分期付款的方式，降低購屋門檻，符合首購族資金配置需求。

即便是水湳經貿園區內的高價建案，也出現彈性付款設計。由泰御建設推出的「泰御SKY ISLAND」，產品規劃為23至32坪、樓高26層的高規住宅，雖屬中高總價定位，仍推出「首付58萬起、工程款5年分期」的機制，吸引有中長期置產或資產調整需求的高資產族群進場卡位。

不過，專家提醒，在「優付風潮」持續延燒的同時，購屋者仍須保有警覺，不可僅以付款條件為主要選房依據。《住展雜誌》發言人陳炳辰指出：「近期確實有不少建案透過創新付款設計吸引買氣，但從產品價值與長期風險管理的角度觀察，地段與建商品牌仍是不可忽視的核心指標。」

▲對有長期規劃的購屋者來說，選擇具備品牌信任度與規劃細節的建案，長期風險較低。（圖／記者陳筱惠攝）

「不少強調低首付的建案，其實本質仍屬高槓桿導向操作，短期雖利於成交，但若產品缺乏保值性、租售條件不佳，交屋後仍可能陷入資金壓力，甚至轉手困難的風險。」陳炳辰提醒。

尤其在交屋潮與貸款壓力雙重壓境下，陳炳辰說：「自住買方應特別留意未來資金流與持有成本的變化。除月還款外，交屋後還需考慮傢俱家電、裝潢以及生活費用三項成本，並非可負擔月還款就以為有能力購屋。」

而住商不動產七期南屯店協理黃盟翔也指出：「近期來案詢問者明顯轉向務實自住取向，多數消費者不再一味追求『輕鬆入主』或『投報誘因』，反而更關注建案本身的品牌信譽、營造品質與未來轉手可能性。」

「對有長期規劃的購屋者來說，選擇具備品牌信任度與規劃細節的建案，即使初期付款條件不如操作型建案誘人，長期風險較低。」黃盟翔說。

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