基隆也吹外溢風！　在地房仲：公寓「無痛升級」大樓華廈

▲基隆本身也吹起外溢風，換屋族、首購族紛紛從蛋黃區轉移到蛋白區買房。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

南港、汐止房價飆漲，買盤漸漸外溢到基隆。基隆在地房仲觀察，就連基隆本身也吹起外溢風，換屋族、首購族紛紛從蛋黃區轉移到蛋白區買房，轉移到像是大武崙一帶，該區房價較為親民，通往雙北也便利，是相當熱門的選擇。

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雙北東邊房價節節攀高，南港區各大建設陸續到位，新案平均成交單價達120萬元，帶動隔壁的汐止房價也水漲船高，新建案出現近8字頭成交行情，相當驚人，在高房價的環境下購屋買盤再向外移至基隆，使近年基隆房市能見度、指名度明顯增加，加深開發商推案意願，價格也逐漸走揚。

東森房屋基隆大武崙加盟店長林韋成表示，雙北客外溢到基隆買房，基於交通機能與通勤時間，主要有3大熱區選擇，包括安樂區大武崙、暖暖、中山愛買商圈，其中大武崙地區近來頗受關注，有不少新案推出。

林韋成介紹，大武崙鄰近北二高、62快速道路，且客運公車班次多，能快速串聯雙北地區，此外大武崙當地生活機能也相當完整，黃昏市場供日常採買，銀行、各式商店應有盡有，又有武崙國中小學區、長庚醫療系統等資源，區域條件佳。

有趣的是，林韋成觀察：「雖然大武崙為雙北外溢熱區，但雙北買方大約只占3成比例，另外7成是基隆在地人，來自基隆蛋黃區的換屋族、首購族，近年基隆當地也吹起『外溢風』，蛋黃區買盤逐漸往蛋白區流動。」

林韋成進一步分析：「基隆蛋黃區的仁愛、信義區普遍屋齡老舊，且房價較高，退休族會打算賣掉公寓，轉移到大武崙買有電梯的大樓華廈，另外不少基隆年輕人都在雙北工作，但雙北房價高、也不想離家太遠，因此就折衷買在大武崙，通勤雙北會稍微方便一些。」





▲基隆蛋黃區的公寓、大武崙的中古大樓華廈每坪房價差不多。（圖／記者項瀚攝）

對比基隆蛋黃區、大武崙房價，林韋成指出，以中古大樓華廈來說大武崙每坪便宜約5萬元、新建案便宜約10萬元。他表示：「基隆蛋黃區的公寓成交單價落在20~25萬元，而大武崙中古大樓華廈也約22~26萬元，單價其實差不多，因此賣掉公寓後可以『無痛升級』電梯產品，頗具吸引力。」

整體來說，林韋成相當看好基隆未來的房市發展，「過去一段時間，基隆房價漲幅相對緩和，處於基期低，反應具備更大的成長空間，且還有捷運建設議題，長線來看是一個可以期待的區域，也將持續吸引更多開發商前來購地推案，對區域房市都具有正向發展。」

▲林韋成相當看好基隆未來的房市發展。（圖／東森房屋提供）

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