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房東隨時進出房間「指定用超貴洗衣精」　房客退租：終於搬離鬼屋

▲▼買房,房屋,房子,租屋,看房。（圖／CFP）

▲房東訂立多條規定，房客住滿一年後退租，直呼「終於搬離這間鬼屋」。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名網友遇上規定超多的房東，房東不但會隨時進出房客的房間，還規定只能使用昂貴品牌的洗衣精，原因是其他牌子的洗衣精會弄壞洗衣機，甚至企圖違背租約調漲房租。住滿一年之後，這名網友選擇退租離開，直呼「終於搬離這間鬼屋，話說鬼屋可能都沒這麼可怕」。

星洲網報導，據信這名網友住在新加坡，平時租屋度日，但碰上一名奇葩房東。依據此人的說法，房東列出多條規定，其中之一就是只要人不在，房間門就不能關，理由是為了保持空氣流通，但其實房間有窗戶且平時都開著。

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另外，房東還會隨時進出房間，網友稱，「有一次（房東）以為我在洗澡，就偷偷開門進來，不知道要看什麼東西，結果我剛好在角落照鏡子，他轉身看到我，被我嚇到，才速速離去」。

在洗衣服方面，網友指出，平時只能使用房東指定的洗衣精，原因是其他牌子的洗衣精會弄壞洗衣機，但指定的牌子價格超級貴；洗衣機只有房東可以碰，清晨5時30分就會把洗衣機打開，6時30分一定要曬衣服，早上曬、下班後收，但不管衣服有沒有乾，都必須收起來。

網友還指控房東企圖違約，明明簽約註明半年不能調漲租金，但住不到半年就突然要漲100新幣（約新台幣2450元），後來經仲介交涉協商取得租金不變的結果，但半年期限過了之後，租金還是調漲。

在住滿一年之後，網友與另一間房的房客雙雙決定退租，直呼「終於搬離這間鬼屋，話說鬼屋可能都沒這麼可怕」。

關鍵字：租屋房東新加坡東南亞要聞

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