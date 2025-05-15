桃捷長庚線「龜山⬌林口」可行性研究決標　拼2026年報中央審議

▲桃園市政府持續推動北北桃1小時軌道生活圈目標又有重大進展 。（圖／桃園市政府捷運工程局提供）

記者陳致平／綜合報導

桃園市府持續推動「北北桃1小時」軌道生活圈有重大進展，桃園市政府捷運工程局規劃的「桃園都會區大眾捷運系統桃園長庚線暨周邊土地整合發展委託可行性研究服務工作」勞務採購案近日順利決標，由台灣世曦工程顧問股份有限公司得標，全長約13公里，目標是在2026年完成可行性研究報告並提交中央審議。

桃園市捷運工程局指出，市府計劃後續邀集相關單位實地踏勘，掌握路廊沿線現況，並將其納入可行性研究的路線、場站及機廠設置地點分析，期望規劃出符合大眾需求的友善、便利軌道運輸系統。

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桃捷工程局劉慶豐表示，桃園長庚線是桃園市第二階段路網優先推動路線之一。初步規劃路線從桃園萬壽路二段起，經過長壽路及忠義路，最終銜接機場捷運，全長約13公里。路線規劃可有效串聯桃園都會核心至龜山區與新北市林口區的運輸走廊，並整合與強化軌道與各運輸工具間的轉乘服務，擴大軌道系統的服務範圍。

捷運工程局指出，桃園長庚線是以綠色軌道運具串聯桃園車站、行政商業核心、虎頭山觀光休閒區、北龜山健康醫療區、樂齡生活區及產業A7新鎮生活圈等重要地區。未來銜接機場捷運後，也能分擔及轉移短程旅次，有效紓解道路交通負荷。

此外，捷運工程局表示，桃市府已將林口長庚線納入本採購案的後續擴充項目，未來將持續與新北市府合作，推動更便利的捷運路線，服務桃園與新北市民。

捷運工程局強調，捷運路網的建設，不僅能縮短桃園、台北及新北之間的通勤時間，還能提升地方發展潛力，吸引投資機會，創造就業，並提升居民生活品質。此外，捷運建設也將有效減少交通壅塞，降低空氣污染，改善環境品質。