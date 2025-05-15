從921等到現在！　信義區千坪海砂社區終開拆

▲信義區永吉路一棟海砂大樓圍起鷹架，引發熱議。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

信義區永吉路一棟海砂大樓圍起鷹架，引發熱議，在地人直呼：「從921等到現在，終於要都更了」。經查該樓屋齡僅39年，但在921隔年就被列為海砂屋，由昇陽建設都更整合，未來將改建為24層大樓。

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信義區永吉路的中大型社區「力霸皇家」基地達近千坪，規模不小，近期該大樓架起鷹架的照片在當地臉書粉專曝光，引發熱議。

網友們紛紛留言：「這棟終於要都更了嗎」、「這棟超久，從921搞到現在」、「等了好久終於等到今天」、「古董大樓建築了」、「從我唸小學就在吵這棟，我小孩都上國中了才終於要動工了」等等。

經查，「力霸皇家」屋齡39年，其實不算太老，由昇陽建設著手整合，歷時多年，據昇陽去年法說會資料，該案規劃地上24層，坪數為35~82坪，總銷67億元，進度則顯示「辦理公調代拆程序」。

台北市都更處主秘謝明同表示：「力霸皇家於2000年定為海砂屋，2009年昇陽建設擔任實施者擬具都市更新事業計畫案向本府申請報核，2013年申請擬訂權利變換計畫報核，本府2022年准予核定實施。」

接著，謝明同表示：「昇陽建設2024年依規定向本府申請代為拆除，本府也於同年6月11日、10月30日召開2次公辦協調會，2025年3月24日提請本市都市更新及爭議處理審議會第649次會議評估代拆作業。」

謝明同說：「經市府積極協調下，促使代拆戶與實施者當下達成初步共識，昇陽建設在2025年4月22日申請撤回代拆案，5月12日昇陽建設說明尚在搭設鷹架中。」昇陽則表示：「該案已準備拆除，大概這2個月就會開始拆了。」





▲「力霸皇家」都更史整理 。（表／記者項瀚製）

欣聯建設執行長蕭傑楷分析：「『力霸皇家』都更案會談那麼久，主因就是原建築面積大，樓高達14層，總戶數多達200戶以上，相對地主土地持分就少，即便可以走原容，加上又是海砂屋，但分回比例恐怕還是讓不少住戶不甚滿意。」

蕭傑楷補充：「該都更規模不小，基地達近千坪規模，又坐擁信義區門牌，地段不錯，且建商具有品牌力，缺點就是距離捷運站比較遠一點，但估成交單價仍可達150萬元。」

信義區永吉里里長陳永昌表示：「這棟都更真的談很久，過去就一直傳出要開拆的消息，而最終讓住戶同意的，就是居住的安全考量。」

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