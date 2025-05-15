北市都更突廢巷！住戶出門要繞路、恐改門牌　蔣萬安出手管了

▲北市秀明路一段19巷因都更遭廢巷，引發居民困擾，當地里長於文山區里長座談替里民反映。（圖／台北市政府，下同）



記者董美琪／綜合報導

台北市文山區明興里都市更新案因「廢巷」，讓附近住戶面臨以後出門得繞路，甚至可能得改門牌號碼的問題。當地里長鄢健民12日於文山區里長座談會中向市長蔣萬安陳情，指稱建商在執行都更項目時，將秀明路一段19巷廢巷，致該巷子前段消失，住戶繞行不便，並面臨門牌號碼異動的困擾。蔣萬安則承諾，研議法規建立機制。

鄢健民指出，開發單位安家國際購入原屬國防部的土地進行工程，並於更新區域內將部分巷弄劃為建地處理，導致秀明路一段19巷中斷，8～18號以及3弄、5弄的住戶均受影響，不僅需繞道進出，且原門牌恐將無法使用。他透露，里內居民已與開發公司溝通多次，並提出調整建議，但未被採納。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，蔣萬安回應表示，該巷位於私有更新區域，依法辦理不須經公部門另行審議。不過，他強調市府已協助居民與業者協調，目前已同意「分時開放通行」，並承諾將研擬法規機制，未來凡都更案涉及通行與民生議題時，應讓居民有表達意見的管道。

台北市都市更新處處長詹育齊說明，依據《都市更新自治條例》，更新範圍內的巷弄可依開發需求進行調整，與《建築管理自治條例》下的廢巷程序不同，僅需審議會通過即可。目前已協調實施單位將原本上午與下午各3小時的開放時間，延長為上午4小時、下午4.5小時，以提升居民進出便利，未來都更要廢巷，將要求在公展通知單中註明相關廢巷資訊。

不過，鄢健民也反映，有住戶因門牌更動，面臨個資要一一修正，且有人在國外公司任董監事，相關地址修改還要跑法院認證程序，造成不便。蔣萬安回應，市府將針對此案追蹤列管2個月，盼能透過持續對話研議解決。