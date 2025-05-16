房市交易近7年新低！專家：下半年進入主跌段「房價會明顯滑落」

▲目前房價持續緩跌。（圖／取自免費圖pixabay）

文／彭蕙珍／今周刊

六都會區公布2025年4月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為16,876棟。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，4月六都建物買賣移轉棟數月減7.3%，六大都會區增減互見。

另觀察歷年交易量發現，今年1-至4月六大都會區建物買賣移轉棟數創近7年新低紀錄，台南市與高雄市創下8年新低，新北市則是近9年最低交易量表現。

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全台交易量急遽下滑，住商機構盤整內政部數據，2025年第一季全台拍賣移轉棟數僅609棟，創下近10年來同期新低。目前市場仍未出現受川普關稅影響的房屋拍賣潮。

房市趨勢專家李同榮觀察，房價從今年第1季確認進入初跌段，第2季持續緩跌，到下半年房價會有較明顯下滑，正式進入主跌段，交易量才會緩升。

陳金萍表示，4月初在川普關稅戰衝擊下，民眾購屋信心不足，轉趨保守觀望，房市買氣降溫，不過，因房市交易與登記約莫有1個月左右的時間差，4月的建物買賣移轉棟數反映的是3月至4月初的市況。

因此，目前仍尚未完整反應關稅戰的影響，加上部分都會區有新屋交屋潮挹注，讓4月交易量較3月量縮7.3%。

六都交易量年減逾2成 自用當道

與2024年4月相比，六都交易量合計年減26.3%，其中桃園年減6.4%，年減幅僅個位數，其餘五大都會區均較去年同期減少1成以上。

其中，台北市年減14.9%，新北市年減36.5%，台中市年減21.3%，台南市年減27.2%，高雄市年減40.4%。

陳金萍指出，2024年4月房市延續農曆年前相對熱絡的買氣，自用當道，房市交易穩健。今年在房貸緊縮與第七波信用管制持續的狀況下，加上4月初川普關稅戰衝擊下，房市交易降溫，量縮超過2成5。

房市觀望 創7年新低

今年1-4月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為64,911棟，較去年同期年減24.3%，顯示今年房市交易熱度不若以往，市場仍存在觀望氣氛。

其中，台北市年減18.6%，新北市年減33.7%，桃園市年減13.8%，台中市年減15.2%，台南市年減35.9%，高雄市年減28.2%。

另觀察歷年交易量發現，今年1-4月六大都會區建物買賣移轉棟數創近7年新低紀錄，台南市與高雄市創下8年新低，新北市則是近9年最低交易量表現。

銀行放貸未緩解 第2季房市難樂觀

中信房屋總經理張世宗指出，4月初美國總統川普高舉關稅戰大旗，引發全球政經局勢及股匯市的劇烈震盪，使得消費者信心大受干擾、市場觀望情緒加重。

加上，5月即將進入報稅季，部分購屋族會優先調整資金配置，放緩進場決策，這也進一步導致了市場交易動能的下滑。

他表示，川普關稅政策反覆不定，未來全球經濟景氣仍面臨不小的風險，國內銀行放貸情況也尚未有明顯緩解，以上種種利空因素將抑制購屋民眾的進場意願。若無重大政策利多釋出，預期第2季的房市將難有樂觀表現，房價可能加速面臨修正的壓力。

他強調，房市已進入盤整階段，市場明顯轉向買方，有資金回籠需求的屋主，應順應市場變化，根據行情適時調整售價，以縮短銷售週期、加速成交，避免錯過最佳出售時點。

受川普關稅影響 後續持續走弱

台灣房屋集團趨勢中心資深執行長張旭嵐表示，4月買賣移轉棟數主要反應2、3月的交易狀況，由於3月初台積電宣布將強化赴美投資，國內民眾憂心台積電在台建廠計畫生變，也因此台中、高雄部分距離廠區較遠的台積宅概念區，買氣略有修正。

此外，今年銀行的房貸業務依然保守，4月甚至部分行庫傳出從嚴認定申貸者的所得條件，且各行庫仍有貸款排撥的情況，因此買家撥款交屋登記的時間也有所延遲，導致4月的買賣移轉表現走弱。

台灣房屋集團資深經理陳定中指出，4月的買賣移轉數據，還未反應3月底至今美國關稅戰引發的股災與經濟震盪，由於關稅戰啟動後，市場保守氣氛更加濃厚，房市買盤出手也更猶豫，因此後續的買氣表現，預估還會持續收斂。

法拍屋未受影響 10年新低

住商機構盤整內政部數據，2025年第一季全台拍賣移轉（法拍屋）棟數僅609棟，創下近10年來同期新低。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，房市受打炒房政策衝擊，買方信心不足，加上今年第一季雖說房市趨冷，尚未因面臨全球股災產生的「股房雙巴」族，法拍市場維持低量供給，進而影響整體法拍市場移轉量。

3因素影響 2025年首季法拍量歷史新低

據內政部統計，全台拍賣移轉棟數於第一季達到609棟，與去年同期相比大減32.5%，創下自2016年以來同期新低。

賴志昶分析，今年第一季拍賣移轉棟數持續下滑，甚至創10年低點，主要有3個原因。

1. 買方在第一季時未遇上關稅戰所引起的全球股災，此時尚未出現財務等問題，且資金斷鏈後要到衝擊房市，仍需一段時間發酵，因此未有所謂繳不出房貸被查封等情事。

2. 近期房市處於冷凍期，買方對房市未來欠缺信心，購屋腳步較顯謹慎，也期待日後還有更低價，因此不願將資金投入屋況較不明朗之法拍物件。

3. 近年來房價漲勢兇猛，不分南北之屋主如真遇債務問題，開出合理價格則可輕鬆甩賣找到下家，不至於讓愛屋淪落拍賣，致使法拍市場供給稀缺。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，近期受銀行滿水位等因素影響，加上央行過去已持續升息，去年12月五大銀行新承作房貸利率達2.224%，創下16年來新高。

她表示，購屋人須謹慎審慎購屋壓力，若想在法拍市場撿便宜，務必事前做足功課，避免因不熟悉法拍流程與合理行情，反而以較高價位拍下法拍物件。

下半年進入主跌段 有5大走勢

房市趨勢專家李同榮觀察，房價從今年第1季已確認進入初跌段，第2季持續緩跌，到下半年房價會有較明顯下滑，正式進入主跌段，交易量才會緩升，未來房價發展會有以下5大走勢分析：

1.價量表現/市場將呈現「價緩跌、量緩增」趨勢。

只有價格全面鬆動，觀望買盤才會進場，交易量才會回溫，在下半年若如預期價格出現較大跌幅，剛需觀望買盤會較大回溫，價跌不是壞事，對市場交易活絡度才有幫助。

2.區域表現/各行政區區域表現強弱更分明。

台積宅外溢太遠超漲區、或偏遠鄉鎮、人口外流嚴重地帶，可能面臨價格明顯修正的情況。北部抗跌力較強，南部修正幅度較大，產品而言，預售屋下半年跌幅會較深，整體市場跌幅10-15%，依地區、產品而有所區別。

3.政策面向/打房政策不鬆綁，市場資金將斷鏈。

短期內如果限貸政策未鬆綁，市場資金斷鏈會越來越嚴重，將造成建商資金周轉不靈的風險。銀行間已盛傳部分建商拿購屋者開立支票尋求貼現，資金斷鏈風險在下半年會浮出檯面。

4.利率面向/房價受利率高度關聯，剛需買盤觀望。

如果銀行繼續維持偏高利率，購屋貸款負擔重，會抑制剛需部分買氣，銷售率難以上升。年輕人自備款不足，對新青安未來負擔能力開始????慎看待，寬限期效應影響逐漸遞減，市場買氣趨向理性。

5.市場真相/預售屋假性抗跌非常不利後市。

中古屋房價已明顯下跌，新案房價卻以不同促銷方式顯示假性抗跌，尤其以贈送、優惠、輕鬆付等方式掩蓋市場真相，這非常不利後市，下半年預售屋跌勢一定會加深，建商只有先降價先贏，才能使市場恢復活絡正常。

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