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老公寓租屋奇景！北市20坪無窗2房吸引逾50人搶看「宛如特賣會」

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▲老公寓租屋奇景！北市20坪無窗2房吸引逾50人搶看，現場宛如特賣會 。（圖／翻攝GOOGLE地圖、網友授權提供）

記者王威智／採訪報導

台北市大同區一棟屋齡超過50年的三層老舊公寓，近日出現罕見賞屋潮。該棟位於平陽街46號的2樓出租物件，雖為無對外窗、約20坪、兩房一廳的格局，租金29,000元，條件並不優，但因地點佳、交通便利，竟吸引超過50人排隊賞屋，現場畫面如同商場特賣。業者在租屋平台上架，昨（14日）賞屋當天就火速下架，可見其熱度驚人。

根據網友拍下現場影片可見，大批民眾擠在公寓門口排隊，樓道內更是被擠得水洩不通，賞屋人數之多超乎預期。拍下影片的網友形容，這樣的熱潮「簡直像是特賣會」。該物件坪數約20坪，室內規劃為兩房一廳，雖無對外窗，仍吸引大量租客前往爭取入住機會。房東表示，租金為2萬9千元，押金兩個月，最快付訂後7至10天內即可簽約入住。如果有租客同時釋出意願，還得現場加價競標，才能決定誰住得進去。

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▲▼ 賞屋租客絡繹不絕，大批民眾擠在公寓門口排隊，樓道內更是被擠得水洩不通 。（圖／網友授權提供）

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此案位於寧夏夜市口，步行5至10分鐘可達捷運民權西路站與大橋頭站，公車路線密集，交通網絡便利。周邊生活機能成熟，除了寧夏夜市提供豐富飲食選擇外，還有昌吉街與平陽街等傳統市場，採買便利。雖然附近無大型購物中心，但距離台北車站、中山商圈、西門町等地不遠，交通便利亦能迅速滿足生活所需。

大家房屋公關主任賴志昶分析指出，該物件雖為老舊公寓，但地段佳，鄰近熱鬧夜市、交通便利，加上擁有兩房格局，適合個人或朋友合租，亦符合租金補貼申請條件，「對於追求市中心機能與租金負擔平衡的租屋族來說，是相當具吸引力的選擇，或許因此深受租客青睞。」

租屋熱潮的背後，是買不起房的無奈現實。根據金管會最新資料，2024年第一季，全台房屋貸款平均鑑估值已達1355.4萬元，較2014年成長超過46%，且近一年漲幅也達7%。其中，20至35歲青年平均房貸負擔約為862萬元，台北市更高達1470萬元，房價與負債壓力雙雙飆升。

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▲受到熱議的是位於寧夏夜市口的50年老公寓，20坪無窗兩房一廳，月租2萬9千元。（圖／翻攝GOOGLE地圖）

相較之下，薪資成長顯得有限。勞動部統計指出，年輕族群平均月薪從10年前的約3.8萬元，僅微幅提升至目前的4.6萬元；而基本工資自2020年起從2萬3800元增至2024年的2萬7520元，漲幅僅約12%。在房價遠遠跑贏薪資的情況下，購屋對多數年輕人而言幾近奢望。

根據內政部不動產資訊平台，2024年4月租屋物件數年增近26%，但租金水準卻創下近28年半新高，顯示市場供需極度失衡。許多租屋族即使負擔高租金，也難以尋得理想居所。這波搶租潮也讓外界注意到老公寓在租屋市場的競爭力。即使房型老舊、設備簡單，只要地點佳、交通方便，尤其鮮少有房東願配合報稅或補助申請，因此，成為民眾眼中的搶手貨。

關鍵字：租屋熱潮台北租屋房價飆漲青年購屋困難大同區租屋無窗公寓寧夏夜市老公寓搶租新青安貸款租金上漲

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