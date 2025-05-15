老公寓租屋奇景！北市20坪無窗2房吸引逾50人搶看「宛如特賣會」

▲老公寓租屋奇景！北市20坪無窗2房吸引逾50人搶看，現場宛如特賣會 。（圖／翻攝GOOGLE地圖、網友授權提供）

記者王威智／採訪報導

台北市大同區一棟屋齡超過50年的三層老舊公寓，近日出現罕見賞屋潮。該棟位於平陽街46號的2樓出租物件，雖為無對外窗、約20坪、兩房一廳的格局，租金29,000元，條件並不優，但因地點佳、交通便利，竟吸引超過50人排隊賞屋，現場畫面如同商場特賣。業者在租屋平台上架，昨（14日）賞屋當天就火速下架，可見其熱度驚人。

根據網友拍下現場影片可見，大批民眾擠在公寓門口排隊，樓道內更是被擠得水洩不通，賞屋人數之多超乎預期。拍下影片的網友形容，這樣的熱潮「簡直像是特賣會」。該物件坪數約20坪，室內規劃為兩房一廳，雖無對外窗，仍吸引大量租客前往爭取入住機會。房東表示，租金為2萬9千元，押金兩個月，最快付訂後7至10天內即可簽約入住。如果有租客同時釋出意願，還得現場加價競標，才能決定誰住得進去。

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▲▼ 賞屋租客絡繹不絕，大批民眾擠在公寓門口排隊，樓道內更是被擠得水洩不通 。（圖／網友授權提供）

此案位於寧夏夜市口，步行5至10分鐘可達捷運民權西路站與大橋頭站，公車路線密集，交通網絡便利。周邊生活機能成熟，除了寧夏夜市提供豐富飲食選擇外，還有昌吉街與平陽街等傳統市場，採買便利。雖然附近無大型購物中心，但距離台北車站、中山商圈、西門町等地不遠，交通便利亦能迅速滿足生活所需。

大家房屋公關主任賴志昶分析指出，該物件雖為老舊公寓，但地段佳，鄰近熱鬧夜市、交通便利，加上擁有兩房格局，適合個人或朋友合租，亦符合租金補貼申請條件，「對於追求市中心機能與租金負擔平衡的租屋族來說，是相當具吸引力的選擇，或許因此深受租客青睞。」

租屋熱潮的背後，是買不起房的無奈現實。根據金管會最新資料，2024年第一季，全台房屋貸款平均鑑估值已達1355.4萬元，較2014年成長超過46%，且近一年漲幅也達7%。其中，20至35歲青年平均房貸負擔約為862萬元，台北市更高達1470萬元，房價與負債壓力雙雙飆升。

▲受到熱議的是位於寧夏夜市口的50年老公寓，20坪無窗兩房一廳，月租2萬9千元。（圖／翻攝GOOGLE地圖）

相較之下，薪資成長顯得有限。勞動部統計指出，年輕族群平均月薪從10年前的約3.8萬元，僅微幅提升至目前的4.6萬元；而基本工資自2020年起從2萬3800元增至2024年的2萬7520元，漲幅僅約12%。在房價遠遠跑贏薪資的情況下，購屋對多數年輕人而言幾近奢望。

根據內政部不動產資訊平台，2024年4月租屋物件數年增近26%，但租金水準卻創下近28年半新高，顯示市場供需極度失衡。許多租屋族即使負擔高租金，也難以尋得理想居所。這波搶租潮也讓外界注意到老公寓在租屋市場的競爭力。即使房型老舊、設備簡單，只要地點佳、交通方便，尤其鮮少有房東願配合報稅或補助申請，因此，成為民眾眼中的搶手貨。