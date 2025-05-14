淡海美麗新廣場全數解約！影城也走人　在地曝現況「並非空城」

記者項瀚／台北報導

淡海新市鎮「美麗新廣場」的房東、房客糾紛，正式「全數破局」。去年房東宏泰與美麗新（商場部分）解除租約，今（14日）則公告通過影城部分也解約。在地房仲表示，目前該商場仍有幾家店還在經營，生意並不差，未來整個重新招商後，引進強一點的業者，仍有機會再做起來。

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▲淡海新市鎮「美麗新廣場」的房東、房客糾紛，正式「全數破局」。（圖／記者姜國輝攝）

淡海新市鎮「美麗新廣場」於2019年2月開幕，擁8000坪面積，導入電影院，也是淡水唯一一間百貨商場，當時造成轟動，甚至成為房地產業者拿來宣傳的一大利多。

但經營沒幾年，房東宏泰人壽、租客美麗新實業（百貨部分）就出現糾紛，美麗新實業在2024年11月於「美麗新廣場」臉書粉專，透過發文的形式指出對房東宏泰人壽的不滿，主因起因於受颱風影響，通報房東宏泰人壽修繕，但進度不如預期引起。

隨即，宏泰人壽表示：「本商場已於2024年11月30日由所有權人宏泰人壽收回，自此商場管理、維護、營運等均與美麗新實業股份有限公司無關。」並在12月發布重訊，與美麗新實業股份有限公司（百貨部分）提前終止租約。

美麗新廣場商場部分2024年12月1日起暫停營業，影城部分則在12月20日暫停營業。

今（14日）宏泰人壽再發重訊：「本公司董事會通過向美麗新實業股份有限公司（影城部分）提前終止租約，終止原因是因美麗新實業股份有限公司違約。」

▲「美麗新廣場」發展時間軸整理。（圖／記者項瀚製）

住商不動產淡水新市加盟店長盧進和表示：「目前美麗新廣場並不是變成整棟空屋，1樓有時仍會舉辦活動、快閃櫃，2樓餐廳部分也還有7~8間還在營業，且生意不錯。」

盧進和說：「房東宏泰人壽、租客美麗新實業（百貨部分）解約，但目前商場內還有店家，應該就是變成店家與宏泰人壽成為租賃關係，未來宏泰人壽是會繼續找其他業者來進駐經營商場、影城。」

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示：「美麗新廣場周圍住戶數近年上升不少，入住率不低，先前會被批生意不好，主要原因是該商場缺乏指標性店家進駐，帶動不起來。」

沈雅純認為：「現在美麗新與宏泰正式解除租約，未來宏泰勢必會重新招商，搭配未來更多的人口支撐，也會有更大型、更有實力的業者有意進駐，到時也一定可以再做起來。」

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