帳戶遇詐遭凍結！房仲保證「能貸8成」　女匯190萬進屢保開天窗

▲房仲保證房貸可以貸到8成，邱女因此簽下買賣契約，未料銀行竟拒絕放貸，直接「開天窗」。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一名邱姓女子日前看屋時向房仲業者表示，自己曾遇網路詐騙，導致金融帳戶遭凍結，恐難向銀行申辦貸款；但房仲店長卻拍胸保證「能貸到80%」，邱女信以為真，遂與賣方王女簽下不動產買賣契約，並分2次將190萬匯入屢保專戶，並給了王女3萬、還支付了19萬3000元的仲介費，未料事後銀行拒絕放貸，邱女無力負擔款項，因此要求解約，並提告請求返還屢保專戶190萬，同時要求王女、房仲業者返還款項。新竹地院法官審理後，判處王女應同意邱女自屢保專戶內領取172萬7350元。可上訴。

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判決書指出，邱女於112年8月間三度蒞臨看屋，過程中不斷表明她服務於公教體系，僅願向薪轉戶、特定之公股銀行申辦房屋貸款；過程中邱女還強調，因名下金融帳戶先前被網路詐騙而遭凍結，唯恐向公股銀行等公股銀行申辦房屋貸款不成，以致無力負擔買賣價金而無購買意願。

但房仲店長錢男聞言後卻表示，他已經問過於銀行任職的友人，稱銀行審核邱女所述之情形後，仍准予放款房屋總價之80%；現場地政士郭女也稱，有連帶保證人，銀行就會放款。邱女聞言後隨即致電胞兄，並由胞兄擔任連帶保證人，同時再三向錢男、郭女確認，對方均表示「沒有問題」。邱女綜合評估後，判斷若能貸款80%，即具負擔能力，因此與賣方王女及建商簽下不動產買賣契約。

詎料，邱女在給付3萬元予王女、分兩次匯款190萬至屢保專戶、以及支付19萬3000元仲介費後，發現在核貸、對保過程中，無論是公股銀行、或是民股銀行，均表示警示帳戶一定無法申辦房貸，邱女旋即轉知錢男、郭女，但2人聞言後，竟要求邱女尋找人頭申辦房屋貸款，完成此筆交易再轉賣也可，否則將依約沒收190萬。邱女認為，自己事前已經明確告知金融帳戶遭凍結一事，並以「公股銀行放款與否」作為停止條件，是錢男、郭女不斷保證申貸不是問題，因此才簽立契約並匯款，如今銀行拒絕放貸，實難歸責於她，因此提告請求撤銷契約，並返還全部款項。

對此，賣方王女則稱，她並沒有參與過貸款討論，不知邱女與房仲討論內容為何，但銀行放貸與否一事關乎契約是否成立之重大事項，理應契約日詳細討論，並明訂於契約中，惟觀契約全部條文，均未有停止條件之記載，足見買賣雙方從未就上開停止條件達成合意，因此拒絕返還193萬元款項。房仲也稱，公司依服務費承諾書，收取居間報酬自屬合法，因此請求駁回邱女訴求。

新竹地院法官審酌，邱女所能提供與錢男、郭女之洽詢貸款的對話紀錄，均於契約簽署後所為，且沒有證據證明邱女與賣方王女有買賣契約停止條件之約定，然目前買賣契約已經合法解除，王女沒收193萬元充作違約金，仍屬過高，依契約約定應酌減至20萬2650元為適當。而仲介費部分，既然當時買賣契約有成立，則邱女即有支付服務報酬之義務，不因契約解除而受影響，因此房仲收取報酬為有理由；綜上，邱女領取屢保專戶內172萬7350元為有理由，應予准許，其餘部分則駁回。全案仍可上訴。