興富發集團重壓五期　泰霖砸近6億拿下黃昏市場　

記者陳筱惠／台中報導

由興富發高層私人投資的泰霖事業（8080）發布重訊公告，以約5.98億元入手南屯區指標土地「文心第一黃昏市場」一半土地與建物，換算每坪成交價達164.3萬元，據了解，市場另一半土地與建物同樣已經交易給集團相關自然人，等於已經完整取得728.12坪土地。

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▲位於大墩四街、大墩路口的「文心第一黃昏市場」傳出交易。（圖／記者陳筱惠攝）

繼興富發集團總裁以總價超過20億元、吃下台中市南屯區中捷「南屯站」旁角地後，近期興富發高層私人投資的泰霖事業（8080）再拿下300公尺外的文心第一黃昏市場。泰霖事業發言人蕭美智表示：「目前土地剛取得，尚未有任何規劃進度。」

經查，泰霖事業股權中，有51.1%為豐盛投資公司持有，而豐盛投資董事長為鄭欽天夫人鄭秀慧，監察人則為鄭欽天公子鄭鈞方。另外，泰霖事業董事長則是由興富發董事長室主秘劉東嶽擔任，換句話說，泰霖事業大股東群為興富發集團高層。

資深土開則是透露：「實際上，另外一半已悄悄以自然人名義整併完成，這2筆土地共計728.12坪、總價約12億元；從該集團佈局來看，連續選擇台中市發展成熟的五期重劃區，除了危老助攻外，也看好軌道經濟的交通發展。」

▲泰霖（8080）發布重訊公告，以約5.98億元入手南屯區指標土地「文心第一黃昏市場」一半土地與建物。（圖／記者陳筱惠攝）



位於大墩四街、大墩路口的「文心第一黃昏市場」，此次交易的土地為住二、住三用地，總面積728.12坪，因地上建物屋齡已36年，可享有危老40%容積獎勵，2個月前地主2兄弟決定資產配置出售，開價落在172萬元。

得業地產總經理黃博盛分析：「開發商取得價格加上危老行情，與市場差不多，這塊土地大概才剛釋出2個月，這塊地很多建商關注，但總價高，在地建商大多還是『不敢出手』，只有大型建商可以憑藉規模優勢，有效控制建築成本。」

黃博盛分析：「在土地單價超過每坪160萬元的情況下，未來推案價格將站穩每坪65～68萬元，甚至可能挑戰7字頭行情。」早在數週之前，市場就有傳言土地已被拿下，直到重訊發布，才終於獲得證實，但實地走訪市場，攤商異動不大，看板上徵求攤位的布條也尚未取下。

其實，近年來，台中市場用地持續成為建商布局重點，如北屯區知名的太原夜市被豐邑機構買下，6600坪基地陸續推出「太原YES」、二期「APT」，2019年，坤悅開發率先以10.3億元收購南區「大慶黃昏市場」，整併後推出「坤悅語文心」新案，2024年坤悅再砸5.2億元買進東光路、十甲路交叉口的「十甲旺市場」部分土地，每坪成交約62.2萬元，且持續整併土地中。

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