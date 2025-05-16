有閒置資金「買200萬車位還投資」？大票一算勸退：存股好了啦

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

如果買房時沒有買車位，之後有機會到底要不要砸錢呢？近日，一位居住在台北文山區萬芳醫院附近的住戶求助，目前住在一個住宅區，要走一段路才能到大馬路，最近有一筆閒置資金，原本打算投資，但無意間發現，距離家步行五分鐘的社區，有一個坡道平面車位在出售，價格為200萬，不知道該不該買。

有網友在PTT的home-sale板請益「在考慮要不要買車位，想聽聽大家的意見」，目前住的住宅區不在大馬路旁，要走一段路才會到，最近有一筆閒置資金，原本打算投資於股票、ETF或基金等理財產品，但無意間發現，距離家步行五分鐘的社區有一個坡道平面車位在出售，價格為200萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO目前並沒有車，但未來可能會購買，因此他考慮是否應該先買下這個車位。他認為，買下車位後可以先出租，未來自己需要時也能使用，雖然需要走一段路。此外，他覺得即使之後決定賣掉這個車位，應該也不會虧本。

這位住戶提到，他偶爾會租車帶家人小孩出遊，但覺得車位難找，因此擁有一個車位似乎是個不錯的選擇。然而，他也擔心出租或轉售的難度，因為根據他的調查，該社區的戶數比車位數少一些，如果每戶都有一輛車，社區內的住戶可能不會有租車位的需求，這樣就只能租給社區外的人。

貼文引發討論，許多人表示支持，「要，反正暫時沒有要用就先出租嘛」、「有獨立產權的可以買，等於土地跟建物也有持分」、「買啊，買起來就是預備用，現在用不到就出租，未來用的到就收回來自己用。一句話，有車位絕對方便很多」、「現在台北市車位單價比房價貴。」

但也有人表示，「可以買，但短期內出租獲利可能不好」、「自用5分鐘太遠，出租車位也麻煩⋯還是存股好了啦」、「若社區户數少、車位多不是很建議，試想您要租車位，會想租同社區還是租別的社區？」「查了一下，文山區坡道平面，一個月4000元，如果那邊的清潔費扣掉，投報不太高，不過常開車的可以買，因為租停車位就不划算了。」