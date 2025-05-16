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預售屋交易連3月跌破5千件　雙北以外年減幅逾6成

▲▼ 高雄,楠梓,楠梓漢,高大特區,, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲央行祭出信用管制後，房市持續涼涼。根據實登顯示，預售市場3月表現持續低迷。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

實登顯示，預售市場3月表現低迷，全國預售揭露量3月仍跌破單月5千件，較去年同期減少約69%，出現近4年來首見連續3個月預售單月揭露不到5千件的市況。信義房屋專家指出，足見農曆年後，預售市場未見到人氣回籠。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，銀行限縮房貸政策上路後，預售市場出現量縮，心態從不買會更貴轉變為停看聽，買方精挑細選適合自己的個案並謹慎購屋，現在預售市場已經呈現個案表現。

曾敬德說：「具備有捷運站、總價控制得宜、大基地與有CP值的個案，是現在市場上還能順銷的關鍵，但整體來說，普遍案子銷售速度已從去年第三季前的熱銷市況校正回歸。」

統計顯示，全國去年3月預售實價揭露1.38萬件，今年3月剩下約4300件，年減69%，雙北市相對穩健，台北市去年3月494件，今年3月還有362件，年減27%，新北市去年3月1910件，今年3月899件，年減53%。

年度 全台 台北市 新北市 桃園市 新竹縣市 台中市 台南市 高雄市
2024_03 13,885 494 1,910 2,736 1,076 2,636 944 1,553
2025_03 4,298 362 899 707 198 667 352 429
年變化 (%) -69% -27% -53% -74% -82% -75% -63% -72%

▲實價預售揭露數量。資料來源：實價資料、信義房屋不動產企研室彙整 （ETtoday製表）

不過其餘的房價飆漲區，年減幅度都超過6成，桃園市3月707件年減74%，新竹剩下198件年減8成，台中市667件年減75%，台南市325件年減63%，高雄市429件年減72%。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，預售案買氣鈍化，代銷業者首當其衝，尤其現階段房市投資客銷聲匿跡，只剩自住客撐盤，加上猶豫期相對拉長，銷售期也愈來愈長，代銷的廣告預算只能省著花，也沒有以往願意向建商提報高價搶接案的市況，整體房市轉為自住型市場。

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關鍵字：房市預售市場信義房屋房貸預售

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