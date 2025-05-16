卡關頭款「離交屋剩1年」要拚？專家秒提醒1事：還有一連串

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

都存錢準備買房了，卻沒想到價格遠超預算！有網友表示，和伴侶看中一間預售屋，格局與建材都是雙方喜歡的，不過售價卻遠遠超出預算，總價約1500萬元，目前只存到一半頭期款，距離明年底交屋僅剩一年，讓他苦惱到底該拚還是該放棄。對此，信義房屋專家只提醒，除了頭期款之外，還有一連串支出，若硬撐著買，壓力反而更大。

原PO在「買房知識家」表示，最近看了一間預售屋，售價遠超兩人預算，但設計及用料都符合期待，目前手上已有一半頭期，還差另一半，「剩一年需湊齊另外一半的頭期，想請問各位…會堅持去拚那一半的頭期還是放棄呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，不少網友紛紛勸退，「遠遠超過……會不會有一點危險」、「既然是『遠遠』超出，就放棄吧～」、「強摘的果子不會甜」、「拚到頭期但後續的房貸壓力才更可怕吧」、「買了這間房，最後因為錢的事情煩惱或是跟另一半開始爭吵，那我就覺得不值得。」

也有網友站在另一個角度回應，「拚得到就拚啊，大部分的人都是因為拚不到頭期」、「我怎麼覺得如果一年可以存一半的頭期款，房貸繳起來很輕鬆」、「能拚到當然最好，早買早享受，一般是交屋前半年就開始對保。」

還有網友提醒現實層面，「銀行貸款政策一直改變，個人覺得至少先存到頭期款再買」、「頭期款300萬+30（過戶費、預收管理費…）」、「不要硬買，拚不過，違約就連原本頭期款都賠掉」、「買房是提升生活品質，不是硬撐」，「邊找邊湊，房子遲早要買，但沒有一定要買這間。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒，購屋不該只是「能不能湊齊頭期款」的單一問題，更要全面考量未來的現金流與生活品質。他指出，除了頭期款之外，還要考慮裝潢、家具、管理費等一連串支出，若硬撐著買，未來生活壓力反而更大，可以好好評估一番再決定。