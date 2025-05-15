比丘尼遭詐騙！誤信靈骨塔投資　4棟透天慘淪法拍

▲王姓比丘尼利息繳納不出來，資產被聲請法拍，才揭露靈骨塔詐騙案。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台中一名王姓比丘尼多年誠心學佛，多年來四處籌措佛堂用地的物件，卻誤信詐騙集團的話術，不僅把名下4間連棟透天抵押，將抵押拿到的4800萬元投入買進「靈骨塔」，結果血本無歸，讓價值近億元的4間連棟透天進入法拍程序。

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王姓比丘尼因誤信詐騙集團的話術，稱「有台北老董要買靈骨塔積善」，竟將畢生積蓄全數投入「靈骨塔」投資，甚至聽信詐團的話，將名下4間連棟透天進行抵押借款4800萬元，再用以購買塔位，最終比丘尼合計持有232個塔位。

但台北老董遲遲未現身，直到王姓比丘尼利息繳納不出來，資產被聲請法拍，也因此位於潭子區的4戶連棟透天，土地130坪、建物總坪數463坪、在2022年9月進入首拍，底價高達9520萬元，而二拍底價降至7616萬元無人出手、三拍底價6092萬元，最後停拍。

▲該透天其實距離北屯機捷特區僅一溪之隔，且距離頭家厝火車站步行3~5分鐘可達，地點、交通位置佳。（圖／記者陳筱惠攝）

寬頻房訊發言人徐華辰分析：「該物件在首拍時總價突破9千萬元，且根據法拍筆錄記載，4棟透天內部互為打通狀態，若拍定後想恢復正常使用，還得花錢整修，雖然物件外觀物件、屋齡、地點條件不差，但仍具備抗性，也因此進入2、3拍，也都流標。」

該透天其實距離北屯機捷特區僅一溪之隔，且距離頭家厝火車站步行3~5分鐘可達，地點、交通位置佳，知情人士透露，第三拍時王女同樣學佛的友人，有意一起出資購入該資產，但真實情況不知是否交易。

不過，根據判決書揭露，這個以靈骨塔為標的的詐騙集團，已有多人受害，除比丘尼外，受害者包含退休老師、公務員與銀行經理等，還有一名台中的梁先生被騙走3235萬元。台中地院已在去年8月，依加重詐欺等罪將主嫌判刑18年，另有19名同夥被判刑。

徐華辰則表示：「通常債權人撤回法拍主因多半是雙方已經協商完成，如制定分期還款等機制，若債務人未依規定還款，仍可重啟拍賣，而此次因牽涉詐騙與刑案，撤回原因多元，不過這個案目前不在線上法拍列表中。」

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