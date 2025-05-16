一殯變綠地「出租1天要1萬」！議員喊貴　殯葬處：比花博便宜

▲北市殯葬處全新啟用「第一綠地」，位於原第一殯儀館（現已改為第一停車場）內。（圖／北市殯葬處提供）



記者董美琪／綜合報導

台北市政府將除役的第一殯儀館舊址劃設的「第一綠地」對外出租，初步規劃的使用費為每日1萬元，市議員質疑費用過高。對此，市府殯葬管理處回應，後續會考量使用者的回饋檢討。

原位於台北市中山區民權東路上的第一殯儀館，於去年正式拆除後，市府於原址開闢為停車空間與綠地。其中約600坪的綠地區塊，殯葬處將開放民間申請使用，作為展覽、市集及品牌推廣等多元用途的場域，日租金為1萬元。

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國民黨市議員李明賢在議會委員會上表示，市府以每日上午8點至下午5點（共9小時）計費，日租費訂為1萬元，與大安森林公園露天音樂台相近，但該綠地過去為殯儀館用地，可能對部分市民產生心理負擔，不宜比照熱門公園場地收費。他強調，應考慮此特殊背景，訂定更具彈性的收費機制，避免因定價失衡導致場地閒置。

北市殯葬處回應指出，目前尚未完成正式租用規則及法令程序，僅訂出初步收費標準，未來將視民間使用回應進行檢討。殯葬處補充說明，一殯拆除後劃設的「第一綠地」，可作為各類公開活動場域，面積寬廣，且租金相較鄰近如榮星花園或花博美術園區低，費用合理。

根據北市「公園設施場地使用與押金收費標準」，大安森林公園的露天音樂台依不同時段（上午、下午、晚間）分別計費，每時段4小時，費用即為1萬元，與此次綠地日租價格相當。市府強調，未來將持續蒐集民意反饋，考量修正營運與管理機制。