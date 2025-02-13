新光三越氣爆！疑12F裝修惹禍　專家分析可能氣爆原因

▲台中新光三越氣爆，內部牆面被炸破、大樓外觀毀損，連電梯、天花板等都被炸毀。（圖／記者許權毅翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市新光三越今（13日）上午11時許傳出氣爆，初步了解，氣爆發生原因疑似是位於12樓的美食部門進行裝修拆除作業釀禍。專家認為現況極可能是瓦斯管線圖面和現況不同，工班進入瞎子摸象的情況，要是釘到瓦斯管線，裝修現場若不只有一個工種進行工程時，意外就可能發生。

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位於台灣大道的「新光三越中港店」為地下6層及地上14層建物，疑似因12樓裝潢拆除施工導致氣爆，且爆炸威力驚人，現場碎片四散，此次意外不只內部牆面被炸破、大樓外觀毀損，連電梯、天花板等都被炸毀。

而台中市都發局長李正偉表示，「市府並沒有收到新光三越櫃位的施工申請外，如果損害到結構安全，要考慮做臨時支撐，並檢查樑柱系統、管線有沒有被破壞、這些都要封館、全面安全後才能做處理。」

根據《建築技術規則建築設備編》第79條，有關消防法規，天然氣管線不可埋入結構體，只能配明管，才能方便檢修，避免以後漏氣無法檢測。對此，住宅消保會顧問吳翃毅表示：「美食街煮食餐點，採用天然瓦斯，在施工配管時，需由瓦斯公司進行繪圖及施工。」

會發生意外，有可能是瓦斯公司劃設的管道圖和施工的瓦斯管線，再經過裝修公司二工後，現況和管道圖難以吻合，吳翃毅說：「承攬的裝修公司若有裝修商業空間的經驗，會先去調管道圖，但現況極可能是圖面和現況不同，進入瞎子摸象的情況。」

現況是法規並沒有規定裝修要有管道圖，具商空裝修的業者表示：「商空改裝沒圖的情況，比較常見是木工打釘釘到冷媒管線，造成冷媒外洩，這情況還好，不會有安全疑慮，但要是釘到瓦斯管線，裝修現場不只有一個工種進行工程時，意外就可能發生。」

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