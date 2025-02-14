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一家八口「擠2房1衛」母親又懷第7胎　17歲長女：我無法接受

▲▼ 小房間,雅房,臥室,房間,租屋。（圖／CFP）

▲一家八口生活在2房1衛格局的房子裡。（示意圖／視覺中國，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名17歲長女在社群平台發文抱怨，平時一家八口擠在2房1衛格局的房子裡生活，讓她直到現在都只能與弟弟妹妹睡在同一間房，非常羨慕朋友能夠擁有自己專屬的臥室房間。如今母親再懷第7胎，這讓她直呼「對不起，我無法接受」。

中國報報導，17歲少女的雙親月收入為4000令吉（約新台幣3萬1300元），一家人租屋過日子，家裡有一輛車。少女指出，家裡除了爸媽2人，總共有6名小孩，包括4女2男，她是長女。

只不過如今她的母親再懷第7胎，這讓少女直說，「我真的很抱歉，不知道為什麼，我不能接受母親再懷第7胎，我到現在還跟弟弟妹妹共用臥室」，非常羨慕朋友能擁有自己的專屬臥室，就算入住4房格局的木屋也能心滿意足。

少女也提到，「我每天都在找租金700令吉（約新台幣5476元）、擁有4間臥室的房子，我幻想著，有朝一日我有能力買地、建木屋，我知道這只是幻想，即便真的能夢想成真，也是未來很久以後的事」。

談及家中的狀況，少女稱，她的父親脾氣火爆，生氣的時候都會亂扔東西、還會踢門，只要稍微慢一點上食物，就會對妻子、小孩破口大罵，還會時不時提醒妻子，他在家中的經濟地位。

此文一出引發部分網友關注，鼓勵少女努力念書，憑自身能力創造未來、改變命運，把現階段無力扭轉生活環境的心境化作考驗，磨練耐心與毅力，為將來打下成功基礎。

關鍵字：租屋東南亞要聞

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