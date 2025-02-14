新店央北房價衝　隔壁「地位顯赫」屋主開始積極重建

▲不少新店「中央新村」的屋主都投入危老重建 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新店央北重劃區房價衝，隔壁的「中央新村」近年也慢慢「有了變化」。事實上，該區頗有自成一格氛圍，過去住了許多國大代表，地位顯赫，近年隨危老與全案管理普及，該區也出現許多小型危老案，全區約200棟透天中，已有約30案。

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新店央北重劃區近年房價漲勢兇猛，甚至出現突破百萬元大關個案，相當驚人。而在一旁的「中央新村」在早期相當知名，許多國大代表都居住於此，地位顯赫，頗有自成一格之感，如今該區以老舊透天別墅居多，但近年也慢慢發生變化。

北都建設董事長陳逸軒觀察，「中央新村」有近200棟的老舊透天，隨隔壁央北房價不斷上漲，且更主要的是屋齡越來越老，基於安全考量，並搭上危老與全案管理的優點，紛紛投入改建，估計該區已有30案左右的改建個案出現。

陳逸軒表示，「中央新村」早期規劃時，每棟透天的基地面積幾乎一樣，大約都是56~57坪左右，因此危老案的複製效果佳，使得改建推動速度快，就像是一地主模仿一地主來做。

陳逸軒舉例，以今（12日）動土的「北都御峰」來說，就是由一棟地坪56坪的老屋改建，可興建地下1層、地上7層建物，共規劃6戶，由於是一陣子前就發包了，因此總成本約5000多萬元，而全案總銷約1億多元。

陳逸軒說，「中央新村」有些屋主還是習慣住透天別墅，因此投入改建完工後，全部都會賣掉，進行資產活化。另外也有一些地主因為年紀大了，希望住有電梯的房子，加上對區域已有熟悉度，不想離開，就部分出售、部分自用。

▲新店「中央新村」有許多老透天，且基地面積都差不多 。（圖／記者項瀚攝）

北都建設開發部專案經理陳俊傑表示，「中央新村」住戶大多是60幾歲的人，以年齡層來說，大概就是國大代表的二代，而第三代年輕人大多都已搬到其他地方的大樓社區。他觀察：「在這區談改建，地主們防備心會高一些，但只要秉持誠懇、專業，都還是很有機會，不少地主們都是有改建意願的。」

在地房仲、「新店阿緯」陳牧緯表示，中央新村公開銷售個案，基地面積都不會太大，環境也遜色於街廓完整的央北重劃區，中央新村在售個案像是「知馨」，成交價多落在7字頭。

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