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每2年搬一次家「房子該買還是租」？　理財專家給解答

▲全美房市環境變化快速。（圖／pixabay）

▲全美房市環境變化快速。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

許多人在決定究竟買房或租房時，都得綜合自身條件與工作因素進行判斷，但美國一對夫妻遇到棘手問題，想買房，但是因為丈夫工作因素，必須每2至4年就要搬遷一次，因此尋求理財專家的建議。

綜合外電報導，來自伊利諾伊州羅克福德的艾利（Ellie）日前致電《The Ramsey Show》，尋求有關住房問題的建議。艾利的丈夫因新工作需要每2至4年搬遷一次，預計未來12年都將面臨這種頻繁的生活變動。

艾利夫婦已將現在的房子全額付清，市值約為15萬美元（約新台幣490萬元），但所在地區屬於增值緩慢的市場。因此，艾利正在考慮在每個新城市中應該是購買房產呢？還是租房就好。她提到，這些城市的房價多在30萬（約新台幣980萬元）至40萬美元（約新台幣1306萬元）之間。

艾利的考量不僅限於財務問題，她不希望在這過渡期內只能住在簡陋的公寓中；然而，每幾年就購買和出售房產，會帶來顯著的風險和成本。理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）建議她，應該根據每個新城市的房地產市場條件來做決定，並提供了兩個關鍵指標來協助評估是否適合購買房屋：

1. 房價增值率
拉姆齊建議艾利向當地的房地產經紀人了解目標社區周圍5至10英里範圍內的平均房價增值率，並檢視過去幾年的數據。如果當地市場增值強勁（例如每年10%），即使是短期持有，也可能提供累積資產的機會。

2. 在市場上的平均售出時間（DOM）
這指標反映房屋在特定地區的銷售速度。拉姆齊指出，銷售迅速的熱絡市場（例如平均僅7天即售出）在搬遷時更容易脫手。然而，若市場較為緩慢，高DOM可能導致出售過程耗時且成本高昂。

結合這兩個數據，像艾利這樣經常搬遷的家庭可以更理性地判斷購房是否合適，或者是否更安全選擇租房。

近期的美國房市趨勢進一步顯示了頻繁購房的風險。根據「Freddie Mac」房價指數，過去12年間房價持續上漲，2021年更是創下了18%的驚人增幅。然而，自那以後市場開始降溫，2022年的年增長率降至4.8%，2023年回升至6.5%，雖然高於1990年以來的4.4%長期平均值，但迅速累積資本的機會不再如以往保證。

此外，不斷攀升的房貸利率大幅影響了購房的負擔能力。30年固定利率的平均房貸利率在2021年至2023年間翻了一倍，導致月供大幅增加。對於艾利和她的丈夫而言，按當前利率購買30萬至40萬美元的房產將會壓縮預算，並可能影響他們的退休儲蓄。

拉姆齊直言，「在大多數市場中，你可能都會選擇租房。」租房是艾利一家實用的解決方案，能夠避免房價波動、購房和出售費用（如成交費用、經紀人佣金及潛在資本損失）的風險。

不過，值得注意的是，美國的租金中位數在近幾年也有所上漲。根據iProperty Management的數據，過去四年間租金平均每年增長6.45%，相比此前幾年的3-4%增幅有所加速。

幸運的是，艾利的丈夫將獲得每月3,000美元（約新台幣9.8萬元）的住房津貼，並有加薪和加班機會補充收入，這將有助於支付租金，讓他們能在儲備退休金的同時，維持良好的生活品質。對於計劃中的12年搬遷生活，這似乎是一個折衷且合理的方案。

關鍵字：房地產北美要聞買房租房

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