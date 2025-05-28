開幕20年　高雄「第一家義式冰淇淋」房東開2350萬出售

▲高雄第一家義大利手工冰淇淋專賣店「文藝復興吉拉朵」，2005年成立，位於高雄河堤社區，日前房東掛上售屋布條。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄第一家義大利手工冰淇淋專賣店「文藝復興吉拉朵」，2005年成立，位於高雄河堤社區，日前房東掛上售屋布條後，不少老顧客都哭哭，擔心該店要結束營業。該店臉書粉專透露，「已續簽半年租約，暫時不會變動。」而屋主開價2350萬元，並主打自用收租兩相宜。

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該店主打是高雄第一家義大利手工冰淇淋專賣店，2005年創立，至今已有20年，位於河堤社區大樓的1樓店面，相當受在地人喜愛，沒想到近期屋主掛出售屋布條，根據銷售資料顯示，該樓店屋齡29年，1+2樓坪數為36.97坪，開價2350萬元，主打自用收租兩相宜，換算每坪單價約63.56萬元。

該店粉專透露，「大家不用擔心，我們還是會繼續營業喔，目前已和房東續租半年租約，暫時不會變動。」並表示，20年前在西子灣就開始陪伴老朋友，搬到河堤後，也營業12年，繼續走向第13年，PO文引來不少老顧客十分不捨，紛紛直呼是「從小吃到大的冰」、「好鄰居只能繼續用新台幣支持。」

▲河堤社區為早期發展商圈，整體居住環境佳，吸引人口搶進駐。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，河堤社區為早期發展商圈，整體居住環境佳，吸引人口搶進駐，房市具強烈的剛性需求，人口紅利帶動下商業機能相當發達。

該區以大樓店面居多，屋齡多在30年上下，近年因釋出量不多、少有成交，1樓店面成交價落在30~40萬元上下，且該區店家多穩定經營，以在地客層消費為主，店面單坪租金約為1500元上下，空租率也不高，若租金合理一個月內就可以租掉。

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