「雙貸族」人數再寫新高　信義：大多是中產階級

▲全國同時背負信貸、房貸人數達39萬人再創新高。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／綜合報導

全國同時背負信貸、房貸人數達39萬人再創新高，平均房貸612萬元、平均信貸110萬元，也紛紛寫下新高。信義房屋專家表示，雙貸族推估是中產階級的機率較高，信貸用途大概率是拿來做房市以外的投資。

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據聯徵中心最新統計資料，今年1月同時有房貸、信貸的雙貸族，共有39萬人數量再創新高，平均房貸612萬元、平均信貸110萬元，金額也雙雙寫下歷史新高。

往前來看，雙貸族在2019年底開始超過30萬人，隨後開始出現增長趨勢，一直到去年12月首度超過39萬人，今年1月則是寫下新高的39萬0809人。

▲雙貸族歷年1月人數與貸款金額變化。（表／信義統計）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「雙貸族推估是中產階級的機率較高，早些年的確有銀行推出房貸搭配信貸的方案，不過現在央行管控嚴謹，近年應該是房貸族但又想增加一些被動收入，碰上興起ETF等投資理財方法，讓部分房貸族申請信貸投資。」

曾敬德表示：「雖然房貸跟信貸都是負債，但同時也是拿了錢去買資產，只要資產價格不要出現劇烈崩跌，或者出現就業問題頓失收入，慢慢還款都不至於出現太大危機。」

一位雙貸族8年級生就分享：「每月房貸3萬多元，幾乎無法存錢，也代表著沒有閒錢去做股市投資，而房屋增貸、信貸其實利率差不多，因此選擇信貸買股票，信貸年利率也在3%以下，基本上在股市是相當容易賺到錢的。」

曾敬德提醒同時有信貸與房貸的民眾，「要特別留意寬限期不能過度依賴，過去資金寬鬆時，房貸寬限期銀行給的比較大方，現在市場資金有限銀行也會希望早點回收本金，若用習慣了寬限期，可能到要償還本金又有其他債務壓力時，就會感受入不敷出的壓力。」

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