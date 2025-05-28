196億帳款收不回惹眾怒　中鼎小股東怒批：知恥近乎勇

▲中鼎（9933）爆出投資美國BKRF工程專案，出現近200億元應收帳款暫難回收的窘境，今（28日）股東會上，小股東砲火連連。（圖／業者提供）

記者詹宜軒／台北報導

中鼎（9933）爆出投資美國BKRF工程專案，出現近200億元應收帳款暫難回收的窘境，今（28日）股東會上，小股東砲火連連，甚至直接搬出《禮記．中庸》指管理階層應「知恥近乎勇」，更提出公司章程應修改的提議，「董事酬勞都應下修1%。」

中鼎（9933）4月16日發布重訊，代子公司CTCI Americas,Inc.（CTCIA）公告，所承攬的BKRF工程，其業主BKRF母公司Global Clean Energy Holdings,Inc（GCEH），依美國相關規定聲請重整。簡單來說，就是中鼎幫該公司興建煉油廠後，196.04億元工程款項收不回。日前，中鼎發布Q1財報，由於提列損失約31億元，致使EPS（每股純益）為-1.52元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日股東會中，小股東連番砲轟中鼎管理階層，其中，一位自稱中鼎退休的員工說：「我相信中鼎是一個大家庭，但樹大必有枯枝，不希望再發生類似案件，一連4天跌停！所有投資人都禁不起這個考驗。打消呆帳到底要提列多少年？」

▲中鼎董事長楊宗興表示：「目前與該公司的重整協議中，也與其他債權人共同約定，2030年後將處分該廠。」。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，也有小股東火爆發言：「《禮記．中庸》中所說，『知恥近乎勇』，196億是很大的數字，很痛心。公司的說法很多都是避重就輕，要提幾個季的損失？我們股票套牢事小，這事件來看，很明顯就是公司管理體制『爛掉了』。」因此，也有小股東提議修改公司章程，下修1%董事酬勞做為懲戒。

直面小股東的砲火，中鼎董事長楊宗興強調，「依據重整支持協議，中鼎美國已與GCEH簽署服務合約，並將依此合約，於GCEH重整期間，提供總額美金0.75億元之工程服務，來優化該廠之製程及操作穩定性，以降低成本、提高產量，增進該廠之獲利。」

楊宗興補充：「目前該廠已在去年12月試車營運，目前的產能已達到設計產能的9成以上，我們對於該公司還款能力深具信心。重整協議中也與其他債權人約定，2030年後將處分該廠。」

楊宗興強調，中鼎手握逾3200億元在手工程，各案執行正常，合併現金充足、銀行額度無虞，融資計畫未受影響。儘管首季提列31億元減損，導致每股虧損1.52元，但上半年已拿下國光電廠、台中捷運藍線及中油接收站等3大標案，看好後續仍有國內外大型商機釋出，中鼎有信心度過風暴。

而2024年中鼎營業收入達1199.2億元，不但創下歷史新高，更是連2年突破千億元營收。營業淨利43.3億元，稅後淨利29.3億元，歸屬母公司淨利19.4億元，年增率2.7%，EPS（每股純益）2.43元，獲利表現仍遜於2022年。會中並通過發放現金股利1元、股票股利1元。