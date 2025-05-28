屏東市工業用地6/3拍賣　底價1404萬受矚目

▲屏東執行分署6月份123聯合拍賣會兼公益義賣 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署近幾年舉辦許多公益活動，這次為落實「執行有愛、公義無礙」之政策目標，將於6月3日（週二）上午9時30分至11時30分在屏東市建豐路180巷28號屏東分署拍賣室舉行愛心義賣活動，由屏東分署同仁捐贈愛心物資，義賣所得全數納入該分署愛心基金，專款優先用於屏東分署轄區之弱勢義務人。

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與公益義賣活動同時進行之123聯合拍賣部分，動產將於6月3日上午10時30分，在屏東分署拍賣室以喊價之方式拍賣中華汽車(型式:CR24H5A)1輛(有車鑰匙)、板信商業銀行股票合計444股及臺灣屏東地方檢察署囑託拍賣之泰達幣(USDT)808.6枚，機會難得，有興趣的民眾千萬不要錯過。

同日下午3時，將以投標方式拍賣不動產，其中最受矚目之拍賣標的係位於屏東市大興路西段26之1號建物東側之工業用地，土地使用分區為「工(乙)三」乙種工業區，將進行第2次拍賣，底價為1404萬，這次難得在屏東市區有工業區土地釋出，請有興趣的民眾踴躍投標。其他不動產拍賣標的尚有位於東港鎮、南州鄉、獅子鄉、牡丹鄉、高樹鄉、里港鄉及車城鄉等多筆土地，相關拍賣訊息可至屏東分署官網查詢。

屏東分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於分署（屏東市建豐路180巷28號）舉辦聯合拍賣會，更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.g ov.tw/）查詢相關拍賣訊息。