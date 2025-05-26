只差一角成圓　「興富發圓環」單價2→5字頭都買得到

▲南高中山路是高雄傳統蛋黃區，吸引不少建商收購舊透天整合搶進，周邊地價已站上200萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南高中山路是高雄傳統蛋黃區，吸引不少建商收購舊透天整合搶進，周邊地價已站上200萬元。被稱為「興富發圓環」的民生圓環，興富發早在24年前就卡位西北角，推出「馨馥華」，近期再度攻佔其它2角，僅剩西南角為中央公園，房價從2~5字頭都有。

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高雄中山路是南高最重要的交通幹道，南來北往相當方便，民生圓環附近就是大統百貨五福店、新堀江、中央公園、捷運站等，一直是南高最精華的蛋黃區。

民生圓環被稱為「興富發圓環」，自興富發建設約24年前在西北角推出「馨馥華」，近1年均價為每坪25.2萬元，並陸續在東南角推出「民生1號院」、「民生臻愛」。從實價登錄來看，價差最大社區為「民生1號院」，成交單價從歷史最低32.19萬元，到歷史最高49.65萬元。

興富發代銷事業單位特助苗青德表示，市中心精華區土地，已成建商的兵家必爭之地，興富發最新公開的預售案「中山鉑悦」，位於民生圓環西北角，為前幾年陸續收購舊透天整合的基地，換算每坪約223萬元買下，規劃2~3房，均價每坪58萬元。

▲整個民生圓環除中央公園，興富發全插旗，房價從2~5字頭都有。（圖／記者張雅雲攝）

也就是說，整個圓環除中央公園，興富發全插旗，房價從2~5字頭都有。而興富發建設手上還有一筆2021年以總價約12.44億元，購入的中山一路、近民生一路的土地，換算單價為226萬元，尚無開發計畫，目前做為「中山鉑悦」接待中心使用。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，2024年12月永信建設股東永碩投資公司，以每坪約315萬元價格，購入中央公園第一排建地，刷新高雄土地新高，而茂德建設也以每坪約222.58萬元，卡位美麗島捷運站周邊建地，顯示中央公園周邊吸引不少建商積極搶進。

苗青德表示，為因應市場需求，建商傾向推出小坪數住宅以控制總價，像是36層超高樓的營建成本，遠高於15層大樓，每坪成本已來到約20萬元，且缺工問題導致工期延長，進一步推高利息成本，建商為生存與市場妥協，未來2~3房仍是主流。

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