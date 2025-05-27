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甲山林推「帝寶」再提讓利價　祝文宇：按行情每坪砍20萬

▲▼ 祝文宇 。（圖／記者項瀚攝）

▲甲山林董事長祝文宇今（27日）出席自建案美國UL建築、健康雙標誌記者會。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

當前房市不景氣，但甲山林今年仍將推千億元自建案，寫下集團歷年新高。董事長祝文宇表示，現在的市場就是要以「讓利價」因應，並勸消費者危機入市，強調「每個案子都是越賣越貴，從未對不起已購客。」

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

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面對川普關稅戰、匯率等不確定性，甲山林董事長祝文宇表示：「大家真正頭痛的是，錢到底要往哪裡去，事實上我認為房地產就是一條最好的路，尤其是預售屋，因為可以用少少的錢，就擁有整間房子總價資產，來對抗通膨、對抗資產縮水。」

不過，祝文宇仍強調：「買房要選對地點，一定要買在蓋好之後，有人住、有人租的地方，供需非常重要，只要有住宅需求的地方，就不用怕。」

危機入市！祝文宇說：「從歷史軌跡來看，景氣不好的時候，就是買點，難道你要在市場一片榮景的時候，去追漲嗎？現在就是該進場，去買讓利價的案子，當前消費者觀望，房市買氣淡，推案就該讓利，不然消費者哪會理你啊？」

祝文宇示，今年甲山林集團要推出7自建案，包括板橋「濱河帝景」、板橋「帝景7」、中和「左岸明珠」、三重「市政帝寶」、三重「市政帝景」、三重「仁信段案」、寶山「新竹帝寶2+7區」，合計總銷1055億元。

祝文宇豪邁表示：「今年房市景氣不佳，我還是照推千億元案量，就是要大家看到我們蓋得房子，且今年7案通通都是讓利價。」

祝文宇指出：「先前推出的板橋『濱河帝景』，那個地段、景觀條件，每坪賣95萬元不過分吧？我就是7字頭，接下來三重要推出『市政帝寶』，三重實登已經100萬元了，我先少5萬元到95萬元，再砍20萬元，單價賣75萬元，你有沒有感覺？」

▲▼ 甲山林祝文宇 。（圖／記者項瀚攝）

▲板橋「濱河帝景」標榜讓利價，銷售反應不錯。（圖／記者項瀚攝）

「我從來沒有對不起已購客！」祝文宇強調：「可以檢視過去我賣得每個案子，都是越賣越貴，回饋做給第一波消費者，即便現在市場氛圍觀望，但我的『濱河帝景』因為讓利價，現已賣到近8成，且過程中也有調價。」

展望未來房市，祝文宇表示：「等川普亂完之後，就告一段落了，台灣產業面還是很強，還是很賺錢。」但還有央行管制，他則說：「房地產已經大幅降溫，房地產不好，經濟也不會好，相信政府也不願看到它（房地產）一直冷下去。」

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