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疑樓上製造噪音！男子怒買下「上2層」　被控挾怨報復：吵6年了

▲▼ 。（圖／）

▲社區住戶遭到噪音困擾多年。（圖／翻攝自大風新聞）

圖文／CTWANT

鄰居百百種，最怕遇到會製造噪音的人。大陸江蘇一個社區的住戶抱怨，他從去年開始，就常常在半夜聽到鄰居傳來的噪音，影響到一家人，但因為噪音的來源無法確定，糾紛遲遲無法化解，一氣之下買了上面的2層樓，結果狀況也沒改善。

根據《大風新聞》報導，12樓住戶抱怨指出，樓層越往上噪音就越大聲，住10樓的住戶也能聽到敲擊聲，聲音已經持續多年，該棟大樓的人幾乎都知道，有時候是打球的聲音，有時候是類似木屐鞋，都發生在凌晨1、2點，甚至是拖椅子摩擦的聲音。

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據悉，該棟樓從10樓到17樓的住戶，都表示會聽到噪音，在18樓尤其清楚，大家曾找過該樓的住戶溝通，但沒有結果。

對此，工作人員說明，他們多次接到噪音擾民的投訴，但多次協調沒有結果，而18樓住戶曾與17樓住戶有過心結，在員警的協助下，終於聯繫上18樓住戶，但他否認製造噪音，反控自己受到17樓的噪音困擾。

18樓住戶表示，他過去住在16樓，聽見17樓傳來噪音後，他就把18、19樓都買下來，結果還是傳來噪音，為此他和17樓進行溝通，但是雙方發生爭執，從此以後2人就不再溝通。17樓住戶則認為，18樓從16樓搬上去以後，故意弄出噪音，刻意報復他。

17樓住戶指控，兒子才11個月大，卻被說孩子天天吵、拖椅子，「你覺得11個月的小嬰兒會拖得動嗎？他就覺得一定是我，後面他搬樓上就是報復性地吵」，直到兒子已經6歲多，還是一直吵。

由於雙方無法面對面進行協調，調解小組無法認定噪音的真實來源。法律人士指出，若有一方住戶故意製造噪音，另一方可以收集證據，依法提出法律訴訟；若製造噪音的人經過多次協調後，仍繼續吵別人，將會受到民事處罰。

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