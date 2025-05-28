豐謙延續去年推案節奏　未來1年迎興建期

▲豐謙建設表示近年土地價格上漲許多，成為經營面上的挑戰，而2025年是面臨多重挑戰的一年。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

豐謙建設（5523）今（28）日舉辦股東會，2024年營收為5.1億元，年減84%，稅後純益0.85億元，EPS（每股純益）為0.55元，會中通過並配發現金股利0.5元。豐謙表示，近年雖然大台中土地價格上漲許多，成為經營面上的挑戰，2025年是面臨多重挑戰的一年。

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豐謙表示，近年雖然大台中土地價格上漲許多，成為經營面上的挑戰，而大台中房地產的特性，注重地段和建案品質，加上第七波信用管制與貿易市場變化，2025年是面臨多重挑戰的一年。對於選地策略，面對市場變化於營建成本上漲，未來仍看好六都有人口、就業機會的蛋黃區。

豐謙建設前年營收來到33億元，創下營收歷史新高，去年則是營收5.1億元，年減84%，受到大案落在2026年進入交屋，2025年則延續推案節奏，聚焦已公開的3大案進度與銷售，啟動新竹建功段開發案的規劃作業，預估2026年營收可望重返50億元水準。

目前豐謙建設持續銷售中的個案包括總銷30億元的東區「謙18」、北屯14期28億元的「HOME+」與南屯單元五「植得」總銷30億元，三案合計總銷約88億元，主力規劃皆為3～4房格局，鎖定首換型客層。

其中，「謙18」基地面積950坪，規劃地下3層、地上22層建築，共123戶住宅，目前銷售已達8成以上，預計2026年完工。

「HOME+」案則位於北屯14期重劃區，基地953坪，地上15層，共83戶住宅，主打37～42坪的3房與3+1房產品，另外「植得」案座落於南屯單元五鎮福段，基地達1321坪，建築規劃為地下2層、地上17層，共93戶，總銷約30億元。

法人指出，兩案預計於2026至2027年完工，產品單價將依區域市況落在每坪6字頭起跳。除持續深耕台中核心區段，2023年豐謙取得國家住都中心新竹建功段開發案，目前正進行建照申請與細部設計階段。該案定位為中長期重要據點。



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