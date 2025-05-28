修天花板想殺價！木工師傅「笑喊1句」她慌了　作家秒付原價

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣不少水電、泥作師傅感慨，現在年輕人不太願意做這行，導致人力斷層、嚴重缺工。作家黃大米近日就表示，找了一位木工師傅修繕家裡的天花板，起初她詢問是否能打折，但在聽完對方的一句話後，欣然同意不再殺價，更直呼「有人願意來處理小工程已經超感謝了。」

黃大米在臉書發文提到，「房子的天花板要修繕，找來了木工師傅，他報價後，我問他是否可以算便宜一點，想說少個500也可以；但師傅說了一句話後，我馬上不殺價，且非常驚慌。」

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當時，師傅苦笑直言，「小姐，這個年代，有人可以來幫妳做，妳就要偷笑了啦，不要殺價了。」這番話猶如當頭棒喝，黃大米點頭表示，「師傅說的沒錯。且這次是小工程，有什麼好殺價，我立刻同意，謝天謝地，有人願意來處理小工程已經超感謝了，阿彌陀佛，謝天謝地。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，網友們超有感，紛紛回應「我上次這樣問、師傅直接已讀不回了，即使我後來說好不殺價。現在是師傅比較大的年代」、「現在工人不好找，尤其好的師傅都要用搶的」、「報價若在行情內真的不用殺價，品質藏在細節裡，亂砍價其實羊毛出在羊身上，妳懂的」、「小工程木工願意接，只要報價行情內，真的快預約工程。我家正在裝修，我天天買咖啡跟木工師傅交關，跟師傅搞好關係，溝通真的順暢」、「小工程真的蠻難找到人的」、「錢能解決的事，都是小事」。