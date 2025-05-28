恭喜水湳經貿園區！　大巨蛋落腳處在「共善樓」對面

▲台中人引頸期盼的台中超級蛋、大巨蛋確定落腳水湳經貿園區，基地就位於剛啟用的逢甲大學「共善樓」對面。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中人引頸期盼的台中超級蛋、大巨蛋確定落腳水湳經貿園區！台中市長盧秀燕今天在市議會總質詢前宣布：「大巨蛋用地是目前『創研一』的用地，面積達16.3公頃，交通相當便利，將至少興建3萬席次。」

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而消息一出，不動產業界立刻指出，要符合面積達16.3公頃、創研一用地、土地所有權人為市政府，只有逢大段1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13等12筆地號，合計163,488m2，該區段土地完整且方正，位於剛啟用的逢甲大學「共善樓」對面。

▲▼臺中市政府運動局也同步宣布徵求民間自行規劃，申請參與「臺中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案，基地與內容符合大巨蛋興建條件 。（圖／記者陳筱惠翻攝）

盧秀燕指出：「大巨蛋用地「創研一」是完全素地、不必徵收、也無需拆建，加上面積達16.3公頃，符合期待；此外，該用地交通非常方便，鄰近捷運綠線以及未來橘線兩條捷運出口，其中綠線部分靠近捷運文華站跟捷運櫻花站，且距離高鐵以及機場車站只要半個小時。」

土開透露，該基地現行土地使用分區主要計畫為創新研發專用區，細部計畫為第一種創新研發專用區、道路用地、園道用地及綠地用地。建蔽率為50%、容積率為250%。

資深土開其實深感意外，因為水湳地價高，容積率低，拿出來做公共建設其實滿意外。

且，臺中市政府運動局也同步宣布徵求民間自行規劃，申請參與「臺中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」，不僅內容基地相符，招標說明書中直言：「臺中市享有世界棒球之都的國際美譽，本市目前雖有洲際棒球場做為國內頂尖場地，但其規模及露天設計，亦無法因應日益漸長的賽事舉辦需求。為解決場地不足的問題，應規劃具前瞻性、國際級之多功能棒球場館，強化臺中運動產業經濟發展條件，並提供市民安全與優質的運動場域。」

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