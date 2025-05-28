川普「關稅帝君」撼房市！投資客逃命潮　7都預售屋換約慘況曝光

▲預售屋掀投資客逃命潮，網路上隨手搜尋都可見不少換約、平轉，甚至賠售案件。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

這一波房市下殺來得又快又急，本刊調查，房市早已上演投資客逃命搶下車大戲，特別是在央行總裁楊金龍限縮貸款成數為第2戶5成、第3戶3成後，多屋族受害最大，其中又以買房時，預期房貸成數至少7成的預售屋主影響最深。

本刊委請591房屋交易網，統計打炒房前後預售屋換約、轉售等物件量變化，發現自去年9月後，七都換約、轉售案合計約3992筆，較先前明顯大幅成長，整體增幅更逼近1倍。雙北、台南皆出現翻倍成長，台中更高達2281筆，超越其餘縣市總和，占整體比例多達近6成。

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591房屋交易網新聞公關課組長林哲緯分析，過去幾年全台瘋搶房，除了少數屋主選擇提早出場外，多數人還是看好後市持續長抱，「如今市場風雲變色，買方反應呈現兩極，財力雄厚的等待寒冬消退；反之則上網委售找下家，才導致數量直線上升。」

位在換約重災區的台中不動產經紀人蔡鴻霖就說：「台中只要是總價二千萬元內的小兩房，社區內若有一百戶要換約，就有六十多戶願意不賺錢就賣，甚至認賠殺出的大有人在，像浩瀚湖濱城這種超大型建案，戶數越多賣壓越重，關鍵還是在怕貸款金額不足、交不了屋，特別是央行第一季理監事會才宣布將更嚴格金檢。」

蔡鴻霖透露，不只是多屋族，首購族在銀行緊縮銀根情況下，只要負債比過高、月收入較低者，也很難貸滿8成房貸，以台中來說，北屯、太平、清水等過去推案量較大的區域，如今都面臨沉重的交屋壓力。

「預售屋投資客到處搶下車！」在房市打滾十多年，手握8間成屋、4間預售屋的專業投資大戶C先生對本刊透露，災情集中在具備量體大、價格高、低首付3大要素的建案上，這些建案多位於台南市、高雄市，譬如台南市仁德區的東都綠學、安南區的南科卓越城等案。

「因為這種優付建案，投機性質很高，容易出現投資客一口氣買3、4間的情況，現在銀行限貸，這群人必須要跑，賠售也得脫手，跑不掉的只能斷頭賠總價15％給建商。」C先生透露，他手上的預售屋也被政策打到，不能貸款，得全現金交屋，但好在進場早，資金還周轉得過來。

C先生感嘆：「我不會再買預售，目前預售價格還在天花板，千萬不要追高，台南、高雄這波會這麼慘，就是有太多房市小白，聽信中人吹捧台積宅等話術，認為房地產隨便閉眼買，一坪就可以賺10萬元。」

「這種情況特別會出現在優付案，一堆人根本沒做功課，準備個幾十萬元就跟著團購，現在想要平轉下車也沒人要接手，因為買的都是一層十幾戶根本沒人想住的物件。」C先生直言：「沒救了，他們只能等斷頭。」另名市場人士認為，投資客現在是想下車也找不到人接手。

本刊實際加入預售屋換約LINE群組發現，每天平轉、小賠求售訊息不斷，且投資客搶下車、逃命情況接下來只會更嚴峻，原因在於目前正遇上史上最大量的交屋潮。根據內政部最新資料，近一年全國核發的住宅建物使用執照逼近14萬戶，罕見創下自1996年以來最高紀錄。永慶房產集團業務總經理葉凌棋更預估，未來3年全台交屋量將達40萬戶。「不排除形成巨大賣壓、人踩人多殺多慘況。」業者悲觀地說。



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