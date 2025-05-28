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現成包租公！　高雄「金融街」滿租6套房二拍底價1096萬

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄蛋黃區大樓「僑銀大樓」，6樓屋主因「清償債務」遭法拍，二拍底價1096萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄蛋黃區大樓「僑銀大樓」，位於高雄金融街，屋齡43年，近期6樓屋主因「清償債務」遭法拍，二拍底價1096萬元，筆錄指出，該物件隔6間套房出租，且全部滿租，在地指出，套房租金8000~1.2萬元，以投報率來看也有5%。

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該物件「僑銀大樓」位於高雄市新興區中正三路，遭拍賣原因為「清償債務」，屋齡43年，位於該大樓6樓，建坪73.16坪，6月10日進行第二拍，底價為1096萬元。換算單價約15萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中正三路屬於南高蛋黃區，沿線有不少商辦、銀行，是傳統金融街。（圖／記者張雅雲攝）

根據筆錄，查封測量時，格局為隔6間套房出租，有住戶在場稱其1年1簽，因測量進入606房間，發現屋況良好，設備齊全，且大樓管理員稱，全部房間均有房客承租。

住商不動產高雄七賢加盟店長祝遵評表示，中正三路屬於南高蛋黃區，沿線有不少商辦、銀行，是傳統金融街，且附近捷運信義國小站、美麗島站，該區上班族多帶動租屋需求一向相當旺盛。

套房依屋況不同，月租金約8000~1.2萬元，若依筆錄所註明設備齊全，月租金1萬元也算合理，以6套房滿租換算，投報率達6.5%。以月租金8000元來看，也有5%的投報率。

  法拍物件小檔案
位置 中正三路
坪數 73.16坪
屋齡 43年
拍賣日期 6月10日
底價 1096萬元

▲法拍物件小檔案。（ETtoday製表）

祝遵評表示，該區40年大樓，單價約落在18~20萬元，相較區域行情已經略低，不過物件不點交，也是潛在投資人考量重點。

透明房訊《104法拍網》經理陳慧瑜表示，法拍物件同樣「買賣不破租賃」，租客可住到租約期滿，不過裡面的房客有可能是合法租客，租約到期就搬走，也有可能是惡意霸佔，處理起來曠日廢時。

雖然該案現況有占用公共設施空間等問題，不過該物件具投資效益，價格已經達到投資客進場的標準，加上地段精華、該區套房空租率低，研判應有投資客瞄準租金，二拍就會進場。

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關鍵字：高雄法拍套房金融街中正路包租公

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