「北屯已有一顆蛋」　台中大巨蛋落地水湳現反對聲

▲台中大巨蛋正式落腳水湳，周邊房市已蠢蠢欲動，但也不少民眾認為將引爆塞車與重複投資疑慮。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台中市長盧秀燕宣布，「台中大巨蛋」拍板將座落於水湳中央公園特區創研一用地，規劃由民間以BOT方式投資開發，興建一座可容納逾3萬人的多功能場館，周邊房市已蠢蠢欲動，但也不少民眾認為將引爆塞車與重複投資疑慮。

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「台中大巨蛋」最終落腳水湳經貿園區，預計將帶動區域房市聲量與關注度，整體生活圈含金量直逼七期。但也有反對聲浪，直指水湳條件雖好，但公共交通網並未完善，尤其水湳經貿園區已經擁有綠美圖、國際會展中心、轉運站等大型建設，塞車與公安風險劇增。

▲有民眾認為大巨蛋跟巨蛋直線距離不到3公里，這樣的資源配置有點難說服大眾。（圖／記者陳筱惠攝）

更開始有輿論認為，「以國際城市東京來說，3000萬人口也沒有2顆蛋，硬體建設是一時的，未來養護才是最可怕的。」、「鄰近的北屯已經有一顆巨蛋了，大巨蛋跟巨蛋直線距離不到3公里，這樣的資源配置有點難說服大眾。」

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「水湳經貿園區的創研一用地，為公部門百分之百持有的公有地，產權相當單純，開發阻力相對低；加上創研一各地塊的面積都十分開闊，又緊鄰30米凱旋路及水湳中央公園，與既有的捷運綠線文華高中站、文心櫻花站也不會太遠，便於萬人大場館進行疏散引導，成為大巨蛋落腳的有利因素。」

根據《樂居網》統計，2024年水湳全年交易量達645戶，新案平均成交單價達每坪68.6萬元，顯示該區無論在交易活絡度或價格水位上，皆呈現穩健上行趨勢，更吸引陸府、久樘、豐邑、泰御等開發商搶進。

▲水湳房市已有多場個案持續銷售中，全區新案平均成交單價達每坪68.6萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，陸府建設預計於今年9月於水湳經貿園區創研段、中央公園第一排推出基地約2千坪左右的新案。除了即將公開的新案外，水湳市場仍有多場個案持續銷售中，包括「豐邑Park One」、「博元雍悦一方」、「當代首馥」、「遠雄洄山行」、「浩瀚豐森態」等主力案源。

其中，由豐邑機構打造的地標級個案「豐邑Park One」，自推出以來即受到高資產客群高度關注，先創下中台灣首個單價突破百萬元門檻的預售案，而鄰近的單元8也受惠水湳中央公園特區未來建設發展前景，包含雙橡園、久樘、華固、遠雄、國聚等品牌建商也積極搶進佈局，如「雙橡園4117」、「華固頂匯」等指標案成交單價均已站上8字頭。





▲台中大巨蛋正式落腳水湳，專家認為高價成交不再是偶發現象，而是隨著區域機能成形、結構性轉變，成為房市的重要指標。（圖／資料照）



即便如此，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「水湳再迎大巨蛋，等於是從『話題熱區』邁向『實質高價區』，後續預售新案若產品規劃到位、品牌加持，則有望挑戰單坪百萬大關。高價成交不再是偶發現象，而是隨著區域機能成形、結構性轉變，成為中台灣房市的重要指標。」

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